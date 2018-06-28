Сборная России сыграет против Испании в белом. В этой форме она проиграла Уругваю

Сборная России выбрала форму на матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

Команда Станислава Черчесова сыграет против «красной фурии» в белой форме.

Поединок Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

В трех матчах группового раунда ЧМ-2018 россияне лишь раз использовали форму белого цвета: во встрече с Уругваем, в которой потерпели поражение со счетом 0:3.