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  • Сборная России сыграет против Испании в белом. В этой форме она проиграла Уругваю

Сборная России сыграет против Испании в белом. В этой форме она проиграла Уругваю

28 июня 2018, 13:10
37

Сборная России выбрала форму на матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

Команда Станислава Черчесова сыграет против «красной фурии» в белой форме.

Поединок Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

В трех матчах группового раунда ЧМ-2018 россияне лишь раз использовали форму белого цвета: во встрече с Уругваем, в которой потерпели поражение со счетом 0:3.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Испания Россия
Комментарии (37)
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a-rakhmatov
1530182380
Главное не форма, а содержание.....надо выложиться и победить эту сильную команду...
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ParadoO
1530182990
Ну а что, 10 лет назад Голландию обыграли именно в БЕЛОЙ форме!!!))) Верим в Россию!!!!
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Тибер
1530185091
Молния 2 раза в одно дерево не попадает ))))
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Dominator777
1530186449
Важна не футбольная форма, а форма и класс футболистов.
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2013
1530188706
Белый цвет - очень счастливый. Моя жена , выходила за меня замуж вся в белом, и ей исключительно повезло.
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mihail200606
1530189054
Да хоть какая.. Не спасет..
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Чикомас
1530190192
Трусы пусть коричневые надевают...Не так видно будет...
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AHTUNGBOL
1530192485
На самом деле марокканцы показали как нужно играть с Испанией..., плюс фарту масти никто не отменял..))
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арейская
1530193636
Только в красной, это наш цвет победы, две первые игры тому подтверждение
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Lester84
1530193798
Постоянство - признак класса!)))) И в форме, и в результате)))
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