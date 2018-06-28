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Азмун объявил о завершении международной карьеры

28 июня 2018, 10:49
20

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил о завершении карьеры в сборной Ирана. Такое решение связано с болезнью его матери.

«Для меня было честью играть в сборной Ирана. Вопреки воле моего сердца, я решил попрощаться с командой моей страны. Это очень болезненно для 23-летнего игрока. В жизни есть некоторые вещи, которые на первом месте. У моей матери серьезная болезнь, которая усиливается из-за оскорблений. Это приводит меня к суровому выбору, поэтому я выбираю мать. Давайте не будем судить друг друга. Вы не знаете, какая горечь стоит за моими улыбками! Я желаю здоровья Алирезе Джаханбахшу и его матери, победившей серьезную болезнь. Любовь – это просто мама. С хорошим здоровьем всех матерей», – написал Азмун в инстаграме.

Футболист выступал за сборную Ирана с 2014 по 2018 год. Он провел за это время 36 матчей, в которых забил 23 гола. На чемпионате мира-2018 Азмун не забил ни одного мяча, а сборная Ирана вылетела на групповом этапе.

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Публикация от text (@sardar_azmoun)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Иран Рубин Азмун Сердар
Комментарии (20)
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T_REX
1530172449
Показал себя нулем и грамотно слился, а по играм за сборную сейчас и смотрят скауты, и до конца твоей жизни игровой бегать тебе за Бекиечем
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Gerecht165
1530172687
Получил первого солидного психологического "леща" - и в кусты! Это типа лидер сборной? А что, он ожидал с каждого ЧМ по кубку привозить?
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OfaZavr
1530173821
странно, что это за обстоятельства интересно такие что в таком молодом возрасте решил завершить выступления в сборной. да еще и против воли своего сердца)
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Chernyi Lis
1530173925
ни хрена себе заявление в 23 года!!! мож гражданство еще сменит..какие пиндосы его заставили так сделать
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Stavropolets
1530174370
Быстро он чего то
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Полная Канистра
1530176868
МАМА КОНЕЧНО ЭТО СВЯТОЕ займись лечением мамы положи в самую лучшую клинику в Европе найми сиделок чтобы они ухаживали сам просто часто наведывай её может всё пойдёт к лучшему. А то такое ощущение в свои 23 сам сиделкой сделался всё бросив
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Yev
1530179140
Какое-то странное заявление, с подозрительным отсутствием логики. Молод, горяч, или решил что уже заработал достаточное количество денег, но в 23 года ты редко раельно можешь оценить свои потребности в будущем.
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multiscan
1530179217
Большинство комментаторов целиком зациклились только на футболе, не обращая внимание на человеческую трагедию. Азмун живёт в Иране - далеко не самой, мягко говоря, демократической стране. Он- мусульманин, со своими определёнными взглядами и воспитанием. У него - просто шок. Для восточных людей мать - всё, в их жизни... И т.д.
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T_REX
1530179417
Хахахахах, а что так половину текста поменяли
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zigbert
1530195966
Может все у него наладится и он вернется в сборную.
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