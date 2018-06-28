Азмун объявил о завершении международной карьеры

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил о завершении карьеры в сборной Ирана. Такое решение связано с болезнью его матери.

«Для меня было честью играть в сборной Ирана. Вопреки воле моего сердца, я решил попрощаться с командой моей страны. Это очень болезненно для 23-летнего игрока. В жизни есть некоторые вещи, которые на первом месте. У моей матери серьезная болезнь, которая усиливается из-за оскорблений. Это приводит меня к суровому выбору, поэтому я выбираю мать. Давайте не будем судить друг друга. Вы не знаете, какая горечь стоит за моими улыбками! Я желаю здоровья Алирезе Джаханбахшу и его матери, победившей серьезную болезнь. Любовь – это просто мама. С хорошим здоровьем всех матерей», – написал Азмун в инстаграме.

Футболист выступал за сборную Ирана с 2014 по 2018 год. Он провел за это время 36 матчей, в которых забил 23 гола. На чемпионате мира-2018 Азмун не забил ни одного мяча, а сборная Ирана вылетела на групповом этапе.