Тренер по физподготовке Гранеро: «Физически Россия полностью готова к плей-офф»

Тренер сборной России по физической подготовке Паулино Гранеро рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против команды Испании.

«Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф. Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними.

Также мы знали, в каком состоянии находились футболисты после окончания чемпионата России. Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой.

Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически.

Пауза очень помогает игрокам восстановиться. Перерыв между играми всегда очень важный момент. Тем, кто сыграл с Уругваем, нужно успеть восстановиться к 1/8 финала. При этом есть и достаточное число футболистов, которые не вышли на поле в заключительном матче группового этапа – очень важно, чтобы и они сохранили свои кондиции», – сказал Гранеро.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.