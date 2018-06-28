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  • Тренер по физподготовке Гранеро: «Физически Россия полностью готова к плей-офф»

Тренер по физподготовке Гранеро: «Физически Россия полностью готова к плей-офф»

28 июня 2018, 09:29
6

Тренер сборной России по физической подготовке Паулино Гранеро рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против команды Испании.

«Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф. Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними.

Также мы знали, в каком состоянии находились футболисты после окончания чемпионата России. Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой.

Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически.

Пауза очень помогает игрокам восстановиться. Перерыв между играми всегда очень важный момент. Тем, кто сыграл с Уругваем, нужно успеть восстановиться к 1/8 финала. При этом есть и достаточное число футболистов, которые не вышли на поле в заключительном матче группового этапа – очень важно, чтобы и они сохранили свои кондиции», – сказал Гранеро.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания
Комментарии (6)
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KOLBIS
1530169813
А морально?
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T_REX
1530170386
Испанцы просто прижмут к воротам и да гола там как рукой подать
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яйва-яйва
1530170974
Отлично!
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Vickont
1530171002
По физике действительно нет вопросов, Паулино настоящий профессионал. Много вопросов по стратегии и тактике.
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Stavropolets
1530174318
По игре посмотрим как сборная готова
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zigbert
1530195075
Хорошо если это так.
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