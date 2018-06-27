Сборная России впервые в истории выступила на чемпионате мира лучше немцев

Сборная Германии не смогла преодолеть барьер группового этапа чемпионата мира-2018. Это означает, что прошедшая в 1/8 финала сборная России выступила лучше действующего чемпиона.

Такое с нашей командой случилось впервые в истории. Никогда ранее сборная России или СССР не заканчивала турнир выше сборной Германии.

Свой матч 1/8 финала против испанцев россияне проведут 1 июля.

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