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  • Сборная России впервые в истории выступила на чемпионате мира лучше немцев

Сборная России впервые в истории выступила на чемпионате мира лучше немцев

27 июня 2018, 22:20
17

Сборная Германии не смогла преодолеть барьер группового этапа чемпионата мира-2018. Это означает, что прошедшая в 1/8 финала сборная России выступила лучше действующего чемпиона.

Такое с нашей командой случилось впервые в истории. Никогда ранее сборная России или СССР не заканчивала турнир выше сборной Германии.

Свой матч 1/8 финала против испанцев россияне проведут 1 июля.

Вылет Германии – шок. Но мы предупреждали

Самые несчастные люди на свете – немцы, которые видели этот матч вживую

Нойер сделал провал Германии унизительным

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Германия Россия
Комментарии (17)
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Yev
1530127423
Теперь осталось выступить лучше испанцев :)
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Loko_Roma
1530128617
Это все пепел а не достижение, очковтирательство какое-то, кремлеботы уже статьи пишут?
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Shaitan.
1530129159
Действительно достижение, учитывая что наши не имеют никакого отношения к 'успеху' немцев
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SinyaaPyll
1530130226
Дзюба впервые забил больше, чем Месси! Акинфеев впервые пропустил меньше, чем де Хеа!
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prezent2017
1530131384
А надо лучше испанцев.
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Владислав Vlad
1530135097
Сборная России впервые в истории выступила на чемпионате мира лучше немцев --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А шо? Таки уже усё? Выступила и больше выступать не будет?))) Удачи нашим. Продолжайте выступать и наступать. Впереди Испания, позади Москва.)))
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sprint5
1530151863
это не показатель
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Рамир Невский
1530166448
У немцев нет шансов на русской земле.... Хотя бундес-тим по человечески жалко..... А с другой стороны - надо было слушаться дедушку и не отбираться в группу ;)
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zigbert
1530187263
Осталось только выиграть Мундиаль.
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Marley Bob
1530201976
а еще мы намного круче каких то итальянцев и голландцев,которые вообще по немощи своей не приехали сюда.
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