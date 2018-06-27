Нойер: «Ни в одном матче ЧМ-2018 мы не показали настоящую сборную Германии. Не знаю, что с нами произошло»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против Южной Кореи (0:2) прокомментировал невыход команды в плей-офф.

«Безусловно, мы расстроены, что проиграли. Как может быть по-другому? Ни в одной из трeх встреч вы не увидели настоящую Германию. Ту, перед которой дрожат соперники. Если сборная обыгрывает Швецию на 95-й минуте, а в остальных матчах уступает и не создаeт опасных моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы прошли в плей-офф, соперники не боялись бы нас.

Сборная Германии — действующий чемпион мира, именно поэтому на игры с нами все настраиваются по-особенному. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами произошло», – сказал игрок.

Ранее о вылете высказался главный тренер немцев.

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