Каррера: «У Головина достаточно качеств, чтобы заиграть в основе «Ювентуса». Это очень сильный футболист»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину по силам стать игроком основного состава «Ювентуса». По мнению специалиста, россиянин обладает нужным набором качеств.

«Я считаю, что Головин готов к «Ювентусу». И он доказывает это на чемпионате мира. Ему 22 года, он молод. Несмотря на это, он уже провел три сезона на высшем уровне в ЦСКА, играл в Лиге чемпионов против топ-клубов. Мое мнение – Головин может закрепиться в «Ювентусе». Как и в любом другом европейской команде.

«Ювентус» проводит по 60 матчей за сезон. Прошлой весной команда все еще участвовала в трех турнирах и во всех хотела выиграть трофей. А когда у тебя такие цели, и столько нагрузки, у тебя должно быть много игроков. И я не думаю, что Головин сядет в «Ювентусе» на скамейку. У него достаточно качеств, чтобы заиграть в основе. У него там будет свое место, потому что это очень сильный футболист», – сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже сделал два предложения ЦСКА по трансферу Головина, однако армейцы их отклонили. Чуть позже появилась информация, что туринцы пока приостановили переговоры по хавбеку.