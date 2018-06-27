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  • Каррера: «У Головина достаточно качеств, чтобы заиграть в основе «Ювентуса». Это очень сильный футболист»

Каррера: «У Головина достаточно качеств, чтобы заиграть в основе «Ювентуса». Это очень сильный футболист»

27 июня 2018, 17:48
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину по силам стать игроком основного состава «Ювентуса». По мнению специалиста, россиянин обладает нужным набором качеств.

«Я считаю, что Головин готов к «Ювентусу». И он доказывает это на чемпионате мира. Ему 22 года, он молод. Несмотря на это, он уже провел три сезона на высшем уровне в ЦСКА, играл в Лиге чемпионов против топ-клубов. Мое мнение – Головин может закрепиться в «Ювентусе». Как и в любом другом европейской команде.

«Ювентус» проводит по 60 матчей за сезон. Прошлой весной команда все еще участвовала в трех турнирах и во всех хотела выиграть трофей. А когда у тебя такие цели, и столько нагрузки, у тебя должно быть много игроков. И я не думаю, что Головин сядет в «Ювентусе» на скамейку. У него достаточно качеств, чтобы заиграть в основе. У него там будет свое место, потому что это очень сильный футболист», – сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже сделал два предложения ЦСКА по трансферу Головина, однако армейцы их отклонили. Чуть позже появилась информация, что туринцы пока приостановили переговоры по хавбеку.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак ЦСКА Ювентус Головин Алексей Каррера Массимо
Комментарии (12)
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RedWhiteFans2
1530111584
Если не будет бояться брать игру на себя
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KOLBIS
1530111593
Главное не перехвалить...
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giluxa1963
1530112024
ну куда ты со своим свиным рылом лезешь, ты в своем свинарнике разберись а с Головиным есть кому разбираться без тебя
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Мары
1530113668
Каррера говорит с точки зрения тренера, а не финансиста. Как тренер он с удовольствием приобрёл бы этого талантливого парня.
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OfaZavr
1530116718
на деле все может оказаться совсем иначе ведь бывало и у более талантливых карьера в топ-клубах не шла, нужно в этой ситуации сделать правильный шаг.
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Тибер
1530118616
а физики хватит столько играть ? да еще и в Италии ? Может стоит вариант с Миланом рассмотреть , их из еврокубков исключают. Освоится пока. )))))
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АртурZaСМ
1530159141
Головин ярко выделяется из всего состава Сб.России. Не боится брать игру на себя, смело идет в обводку, прекрасно видит поле.
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Геннадий Бирюков
1530165837
Главное что бы Головин уехал.А то сейчас начнется эпопея...за 20 не продадим ,подавайте нам 30. А в итоге окажется что за 30 не купят и останется в ЦСКА
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zigbert
1530183873
Переговоров много а результата пока нет.
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