Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Футбольные шоу на «Первом канале» – это позор. К футболу они не имеют никакого отношения»

Орлов: «Футбольные шоу на «Первом канале» – это позор. К футболу они не имеют никакого отношения»

27 июня 2018, 13:48
58

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что несколько раз отвечал отказом на приглашение принять участие в футбольном шоу на «Первом канале», которое проходит во время чемпионата мира-2018. По его словам, подобные передачи на федеральных каналах – позор.

«После разгрома от Уругвая эйфория закончилась. Больше нет этих криков «Россия, вперед!». Особенно на телевидении.

Я отказался от участия в этих телевизионных шоу. Меня три раза звали на «Первый канал» – не поехал, поскольку то, что они делают, это позор. К футболу это вообще никакого отношения не имеет. На фоне футбола они решают какие-то свои проблемы. Я же все время говорю, что футбол вне политики, а ее постоянно тащат.

Ребята, да остановитесь вы уже в конце-то концов. Посмотрите на себя со стороны – как смешно вы выглядите. Ну я понимаю – аналитический разбор какой-то игры, где-то шутка-прибаутка. Но эти восторженные тона! В общем, это какой-то Конотоп из города Москвы. Удивительно, но это так», – сказал Орлов в передаче «ГСО Live» на своей странице в «Вконтакте».

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Орлов Геннадий
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Filllllll
1530096992
В первый раз, наверное, согласен с Геной
Ответить
САДЫЧОК
1530097128
а вот тут Орлов прав на все 100 % !
Ответить
AZ
1530097752
Я первый раз в жизни согласен с Орловым...
Ответить
AHTUNGBOL
1530097929
Все правильно!!! Только с МАТЧа Губерниева убрать надо, тошнит от этой слащавой лицемерной рожи!!!
Ответить
Shak71
1530098175
Первый канал уже давно стад посмешищем!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1530099202
Поддерживаю на все 100 Геннадий Сергеевич!!!
Ответить
Мортус
1530099465
В коем-то веке поддержу Геннадия Сергеевича.
Ответить
GermanVo
1530100231
Спорт и политика были связаны всегда. У множества политиков были свои любимые команды, которые они продвигали. Тот же Брежнев болел за Спартак, и команду всячески продвигали и поощряли. А в нынешнее время спорт погряз в политике и это надо принять. И если сейчас предоставилась возможность пропиарить Россию за счёт ЧМ, они это сделают и никакие гордые Орловы этому не помешают. Надо жить в современных реалиях. Нас на олимпиаду не пустили, так доберём баллов на ЧМ. Неужели такие бабки потратили ради спорта. А я смотрю, здесь все старого маразматика поддерживают и соглашаются. Смотрите глубже.
Ответить
Смешная Лошадь
1530102637
Первый раз, наверное, полностью поддерживаю мнение этого дяди. Да хоть бы звали спортсменов, а то сидит всякий сброд
Ответить
o33uk
1530104200
Редко соглашаюсь с ним но дедуля прав, то что происходит на всех каналах смотреть, а главное слушать невозможно особенно первый канал с этой темой лига ставок это пи.......ц.
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
9
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
17
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+