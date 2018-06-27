Орлов: «Футбольные шоу на «Первом канале» – это позор. К футболу они не имеют никакого отношения»

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что несколько раз отвечал отказом на приглашение принять участие в футбольном шоу на «Первом канале», которое проходит во время чемпионата мира-2018. По его словам, подобные передачи на федеральных каналах – позор.

«После разгрома от Уругвая эйфория закончилась. Больше нет этих криков «Россия, вперед!». Особенно на телевидении.

Я отказался от участия в этих телевизионных шоу. Меня три раза звали на «Первый канал» – не поехал, поскольку то, что они делают, это позор. К футболу это вообще никакого отношения не имеет. На фоне футбола они решают какие-то свои проблемы. Я же все время говорю, что футбол вне политики, а ее постоянно тащат.

Ребята, да остановитесь вы уже в конце-то концов. Посмотрите на себя со стороны – как смешно вы выглядите. Ну я понимаю – аналитический разбор какой-то игры, где-то шутка-прибаутка. Но эти восторженные тона! В общем, это какой-то Конотоп из города Москвы. Удивительно, но это так», – сказал Орлов в передаче «ГСО Live» на своей странице в «Вконтакте».