Павлюченко: «У сборной России есть игроки, способные убежать. Например, Дзюба»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что национальной команде следует сыграть вторым номером в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. По его мнению, в составе у россиян есть игроки, способные убежать в контратаку.

«Если посмотреть последние игры, Испания не так хорошо выглядит. Марокканцы забили ей два гола, их оборону можно вскрывать. Почему мы не можем это повторить? Сейчас у них хорошая атака. Диего Коста – человек, который регулярно забивает. Вообще, это не Аргентина или Португалия, где есть Месси и Роналду, у испанцев лидер – это вся команда.

Стиль игры испанцев остается тем же, у них есть футболисты, которые играли в 2008 году. Это команда, у которой невозможно отобрать мяч. У нее с годами меняются игроки, но не их стиль, поэтому нашей команде будет тяжело. У нас есть главный тренер, который готовит команду, он расскажет ребятам про соперника. Мне кажется, пускай слабых мест у испанцев немного, но найти их можно всегда, это все понимают, поэтому нам по силам обыграть Испанию, с ней можно играть, просто надо серьезно подготовиться.

Скорее всего, мы будем играть вторым номером, сделаем акцент на оборону, а дальше будем убегать в контратаки. С такой командой нельзя бежать в атаку, они вскроют оборону за два-три паса, поэтому нужно играть компактно и ждать момента. У нас есть футболисты, которые могут убежать или хорошо сыграть в воздухе и зацепиться за мяч – это, например, Артем Дзюба», – сказал Павлюченко.

Поединок Россия – Испания состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники».