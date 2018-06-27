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  • Павлюченко: «У сборной России есть игроки, способные убежать. Например, Дзюба»

Павлюченко: «У сборной России есть игроки, способные убежать. Например, Дзюба»

27 июня 2018, 12:59
25

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что национальной команде следует сыграть вторым номером в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. По его мнению, в составе у россиян есть игроки, способные убежать в контратаку.

«Если посмотреть последние игры, Испания не так хорошо выглядит. Марокканцы забили ей два гола, их оборону можно вскрывать. Почему мы не можем это повторить? Сейчас у них хорошая атака. Диего Коста – человек, который регулярно забивает. Вообще, это не Аргентина или Португалия, где есть Месси и Роналду, у испанцев лидер – это вся команда.

Стиль игры испанцев остается тем же, у них есть футболисты, которые играли в 2008 году. Это команда, у которой невозможно отобрать мяч. У нее с годами меняются игроки, но не их стиль, поэтому нашей команде будет тяжело. У нас есть главный тренер, который готовит команду, он расскажет ребятам про соперника. Мне кажется, пускай слабых мест у испанцев немного, но найти их можно всегда, это все понимают, поэтому нам по силам обыграть Испанию, с ней можно играть, просто надо серьезно подготовиться.

Скорее всего, мы будем играть вторым номером, сделаем акцент на оборону, а дальше будем убегать в контратаки. С такой командой нельзя бежать в атаку, они вскроют оборону за два-три паса, поэтому нужно играть компактно и ждать момента. У нас есть футболисты, которые могут убежать или хорошо сыграть в воздухе и зацепиться за мяч – это, например, Артем Дзюба», – сказал Павлюченко.

Поединок Россия – Испания состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Испания Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1530094146
Убежать куда??? Рома ,ты в своём уме,... нашёл бегуна...
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Обер-КанцлерЪ
1530094483
К сожалению Дзюба может убежать только от слепого или безногого. Было бы логично нашим в этом матче сделать ставку на стандарты, но их исполняет Самедов, как раз как слепой или безногий.
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VVM1964
1530096293
У нас есть футболисты, которые могут убежать или хорошо сыграть в воздухе и зацепиться за мяч – это, например, Артем Дзюба», – сказал Павлюченко. Где сказано про бегуна Дзюбу , смените заголовок , балаболы .
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Чикомас
1530096300
Убежать могут...Причем, непонятно куда..
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dddolphin
1530096330
Если на стандартах будет Самедов, в обороне Кутепов, а левым не Жирков, а Кудряшов, то всем остальным сразу можно со стадиона убегать, вместе с болелами)
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Bobafett
1530096394
Игнашевич убежит
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Мары
1530097199
Убежать Дзюба не сможет.Крылья и ещё кое что мешает.Потолкаться, поработать корпусом это к Артёму.Во всём остальном перед штрафной надо полно профильные окопы рыть и Игорька за пулемёт сажать, чтоб ни какая Коста к штрафной не приблизилась.
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Obojaemiy
1530098472
ДА ВСЕ ОНИ УБЕГУТ С ПОЛЯ ОТ ПОЗОРА)
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OfaZavr
1530113892
в заголовке одно про Дзюба а в тексте Павлюченко совсем про другие его качества говорит))
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Бриг
1530114252
Я подумал было. что у Павлюченко юмор проклюнулся на старости лет, а это ТАСС стебется.
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