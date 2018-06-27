Марадона: «Врач рекомендовал покинуть матч, но как я мог уйти?»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о том, что с ним произошло во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией (2:1), который состоялся накануне в Санкт-Петербурге.

«Со мной все в порядке. Я не в больнице и не был там. Во время матча с Нигерией у меня сильно болела шея, и я перенес декомпенсацию. После осмотра врач порекомендовал вернуться домой до начала второго тайма, но я хотел остаться на игре, потому что это был решающий матч. Как я мог уйти? Целую всех, спасибо за поддержку», – написал Марадона в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина Марадоне стало плохо с сердцем по причине передозировки наркотиками. Позже эта информация была опровергнута. Бывший футболист аргентинской сборной прилетел в Москву из Санкт-Петербурга, его здоровью ничего не угрожает.