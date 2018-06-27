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  • Дочь Марадоны – о СМИ: «Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, если вы лжете!»

Дочь Марадоны – о СМИ: «Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, если вы лжете!»

27 июня 2018, 10:05
15

Дочь Диего Марадоны Дальма выступила с критикой в адрес СМИ, которые распространяют ложную информацию о ее отце.

«Пусть вы рассказываете о здоровье моего отца, но вы же лжете! Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, если вы занимаетесь этим! То, что люди выдумывают о других, лучше всего говорит о них самих. Вы выглядите жалко!» – написала Дальма Марадона в твиттере.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина Марадоне стало плохо с сердцем по причине передозировки наркотиками. Позже эта информация была опровергнута. Бывший футболист аргентинской сборной прилетел в Москву из Санкт-Петербурга, его здоровью ничего не угрожает.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Аргентина
Комментарии (15)
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KOLBIS
1530084247
Пресса всегда ищет сенсацию,пора бы привыкнуть...
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Берёза В.
1530084353
Дальма права , эта жёлтая пресса в край обнаглела
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neveldomha
1530085489
Никогда не встречал человека, который бы в предынфарктном состоянии, показывал бы всем факер. Пьяных в неадеквате видел, наркош тоже. Журналюги сделали выводы по поведению Марадоны по его неадекватному поведению, так же как и работник ГИБДД может сказать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения по причине красных глаз. При этом жизнь у этого работника вообще за е пи ся. Так что дочурке лучше бы помолчать.
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Garrincha58
1530086223
думаю Марадонет по х...н на СМИ уже давно
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Артурка32
1530086288
а где фото дочери?
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Evgeniy32
1530086547
Чему тут удивляться? Марадона легенда, медийная личность. Пресса всегда будет искать повод, что бы написать о нем!
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СОКОЛ САРАТОВ
1530087811
все хотят рейтинги поднимать вот и пишут что хотят
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Urry
1530092108
выглядело это именно так
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GermanVo
1530094510
Да здесь всё очевидно. Чего возмущаться. Он то залипал, то прыгал, что его аж держали, чтоб он с яруса не упал, факи показывал, взгляд стеклянный. Так что журналист не просто так это написал. По всем симптомам и поведению было понятно, что он под какосом.
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Всем привет, я тут время
1530102876
По сути то это дело Марадоны торчать или нет, я выбираю не торчать! Конечно его дочь будет защищать отца, как и всякая нормальная дочь + попиариться на холяву, но положа руку на сердце видно что Диего сторчался или болеет(Если он болен то приношу свои извинения).
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