Ловрен: «Хорватия фаворит в матче с Данией, но не стоит недооценивать соперника»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен отметил, что все три игры на групповом этапе чемпионата мира-2018 для его команды получились сложными.

«Несмотря на три победы, выход в плей-офф получился сложнейшим, не было ни одной легкой игры.

Мы способны на большее, и нас определенно можно назвать фаворитами в матче с Данией. Мы знаем, как играть против этой сборной. Но ни в коем случае не стоит недооценивать противника», – сказал Ловрен.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Исландия – Хорватия завершился со счетом 1:2. Исландцы замкнули турнирную таблицу группы D, хорваты вышли в плей-офф турнира с первого места, где в 1/8 финала сыграют с Данией.

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