Рейнгольд: «Сборная России на ЧМ-2018 обыграла команды, которые в футбол вообще играть не умеют»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд накануне встречи третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая заявил, что не стоит судить о дальнейших перспективах национальной команды на турнире чемпионате мира по матчам с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). По мнению ветерана, уровень этих команд достаточно низок.

«Звучит банально, но это будет крайне трудный матч. Уругвайцам на этом чемпионате очень трудно забить. Сборная Уругвая играет не так ярко, но не чурается идти в борьбу и моментами играть очень жестко. Я бы посоветовал Черчесову играть с двумя центральными нападающими. Возможно, он побережет Смолова и Дзюбу в преддверии плей-офф. По сути, эта игра ничего не решает для нас.

Вообще, я стараюсь успокоить всех людей, которые спрашивают у меня о перспективах нашей сборной в плей-офф. Эта эйфория должна была закончиться еще неделю назад. Кого мы обыграли? Мы обыграли людей, которые в футбол вообще играть не умеют! Надеюсь, ребята, в отличие от общественности, забыли об этих двух матчах и хорошо настроились на Уругвай», – сказал Рейнгольд.

Встреча Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.