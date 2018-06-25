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  • Рейнгольд: «Сборная России на ЧМ-2018 обыграла команды, которые в футбол вообще играть не умеют»

Рейнгольд: «Сборная России на ЧМ-2018 обыграла команды, которые в футбол вообще играть не умеют»

25 июня 2018, 15:50
23

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд накануне встречи третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая заявил, что не стоит судить о дальнейших перспективах национальной команды на турнире чемпионате мира по матчам с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). По мнению ветерана, уровень этих команд достаточно низок.

«Звучит банально, но это будет крайне трудный матч. Уругвайцам на этом чемпионате очень трудно забить. Сборная Уругвая играет не так ярко, но не чурается идти в борьбу и моментами играть очень жестко. Я бы посоветовал Черчесову играть с двумя центральными нападающими. Возможно, он побережет Смолова и Дзюбу в преддверии плей-офф. По сути, эта игра ничего не решает для нас.

Вообще, я стараюсь успокоить всех людей, которые спрашивают у меня о перспективах нашей сборной в плей-офф. Эта эйфория должна была закончиться еще неделю назад. Кого мы обыграли? Мы обыграли людей, которые в футбол вообще играть не умеют! Надеюсь, ребята, в отличие от общественности, забыли об этих двух матчах и хорошо настроились на Уругвай», – сказал Рейнгольд.

Встреча Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Уругвай Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (23)
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Torvald64
1529931241
Ну началось. То говорили, что надо серьёзно подходить даже к таким командам, как Египет и Аравия, потому что, мол, слабых соперников на ЧМ не бывает. А теперь, оказывается, они играть не умеют. У меня ощущение, что если мы и Уругвай вдруг обыграем, скажут: ну, это не считается, Уругвай же был немотивирован. Задолбали эти всевдоаналитики, сил нет. Можно уже просто порадоваться? В кои-то веки есть повод.
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Vladarg
1529931724
столько лет не было повода для хоть какой то гордости в футболе,а тут первое место в группе светит!выход в одну восьмую!!32 годика прошло,страшно сказать..ну,а то,что были обыграны несопротивляющиеся команды,кого это волнует?
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Мары
1529932383
Валерий, вы погорячились.Это конечно далеко не гранды, но и не мальчики для битья.
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vladimir-7
1529933027
В.Рейнгольд прав, действительно по результатам этих двух игр, у нас заговорили о величии нашей сборной, СМИ создали такой ореол вокруг нашей сборной и её гениальном тренере, а если серьёзно посмотреть,то действительно кого обыграли. После того как узнали, кто будет играть в нашей группе, то и установили планку-выход из группы, вот и всё. А всякие там мудки и прядкины продолжают петь песни и дифирамбы о наших победах и их личных заслугах.
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Vickont
1529933148
Как же задрали эти "эксперты"...Половина из них сами ничего не добились со сборной, этот вообще ни разу не вызывался в сборную. Закрой свой рот и не смотри вообще игры нашей сборной и не смей их комментировать! Переживай за свою немчуру! Накипело
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DOCTOR PENALTY
1529934066
Он прав, давно пора прекратить пускать шарики и развешивать фонарики, мы пока не великие.
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sprint5
1529934522
как надоели эти эксперты с запудриванием мозгов
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val-berezko
1529944339
Нет тренера-нет команды. Вратарь -не прикосновенная личность,если есть состав победителей зачем его менять.Акинфеев давно уже -дыра,а тем более в международных матчах-пставить стенку и пропустить в тот угол где стоишь,может только он.Кому и какой нужен отдых,перед какой такой решающей встречей. Ослабленное нападение ,ослабленная защита. Результат-сборная в шоке. Мы вернулись в пред чемпионское состояние- 7-7.ТРЕНЕР!!!!!!!!!!!!!!!!
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romario605
1529946810
Люди, очнитесь, вы видите только плохое во всем, да, может Россия еще далеко не лучшая сборная мира, но мы можем стать единым целым, мы же страна, которая может все, если захочет! Так давайте поможем нашей сборной, просто поддержим словом, сердцем и может сказка станет реальностью и парни наши, русские прочувствуют силу единую, нашу!!!
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zigbert
1529949353
Сейчас прежде всего нужно сделать выводы и готовится к самой важной игре.
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