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    Рейнгольд: «Сборная России на ЧМ-2018 обыграла команды, которые в футбол вообще играть не умеют»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд накануне встречи третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая заявил, что не стоит судить о дальнейших перспективах национальной команды на турнире чемпионате мира по матчам с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). По мнению ветерана, уровень этих команд достаточно низок.

    «Звучит банально, но это будет крайне трудный матч. Уругвайцам на этом чемпионате очень трудно забить. Сборная Уругвая играет не так ярко, но не чурается идти в борьбу и моментами играть очень жестко. Я бы посоветовал Черчесову играть с двумя центральными нападающими. Возможно, он побережет Смолова и Дзюбу в преддверии плей-офф. По сути, эта игра ничего не решает для нас.

    Вообще, я стараюсь успокоить всех людей, которые спрашивают у меня о перспективах нашей сборной в плей-офф. Эта эйфория должна была закончиться еще неделю назад. Кого мы обыграли? Мы обыграли людей, которые в футбол вообще играть не умеют! Надеюсь, ребята, в отличие от общественности, забыли об этих двух матчах и хорошо настроились на Уругвай», – сказал Рейнгольд.

    Встреча Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sport24

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    25.06.2018 15:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 20:55

      Сейчас прежде всего нужно сделать выводы и готовится к самой важной игре.

      2
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      Рейтинг: +103

      romario605 25 июня 2018, 20:13

      Люди, очнитесь, вы видите только плохое во всем, да, может Россия еще далеко не лучшая сборная мира, но мы можем стать единым целым, мы же страна, которая может все, если захочет! Так давайте поможем нашей сборной, просто поддержим словом, сердцем и может сказка станет реальностью и парни наши, русские прочувствуют силу единую, нашу!!!

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 25 июня 2018, 19:46

      А чего радоваться то что арабам не проиграли и наколотили 8 мячей сборная то сильнее и привлекательнее не стала

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 25 июня 2018, 19:32

      Нет тренера-нет команды. Вратарь -не прикосновенная личность,если есть состав победителей зачем его менять.Акинфеев давно уже -дыра,а тем более в международных матчах-пставить стенку и пропустить в тот угол где стоишь,может только он.Кому и какой нужен отдых,перед какой такой решающей встречей. Ослабленное нападение ,ослабленная защита. Результат-сборная в шоке. Мы вернулись в пред чемпионское состояние- 7-7.ТРЕНЕР!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2018, 18:26

      Игра с серьезными командами еще впереди.......да сборная Уругвая тоже достаточна сильна....а уровень футбола в арабских станах действительно очень слабый...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 17:55

      Старикашка прав. С таким вратарем-попрыгунчиком, что прыгает до удара, ничего не выиграть. Три удара в створ - три гола.

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 июня 2018, 17:55

      А что же ты на ТВ ТАК ВОСХВОЛЯЛ СБОРНУЮ. ПРОДАЛСЯ

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 июня 2018, 17:37

      Идет матч и к 28 минуте мы летим 0-2! Не очень хочется, но все встает на свои места!

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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 июня 2018, 16:53

      а тунис и панама умеют? Иран и марокко?

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 июня 2018, 16:48

      как надоели эти эксперты с запудриванием мозгов

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