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Иранские фанаты не дали выспаться Роналду накануне игры

25 июня 2018, 10:06
22

Болельщики сборной Ирана решили помочь своим футболистам перед предстоящим матчем чемпионата мира-2018 с Португалией.

Накануне игры иранские фанаты расположились у отеля в Саранске, где остановилась португальская команда. Они начали шуметь, рассчитывая не дать выспаться футболистам из Португалии.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между Иран – Португалия состоится в понедельник, 25 июня, в 21:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Иран Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (22)
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Smithy
1529910773
Что за идиоты? Иранцы все такие мерзкие?
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529911070
надеюсь, они всю ночь орали под его окнами....нам в плей офф нужен иран!!!
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Lev Aleks
1529911332
Нет места Ирану в плей-офф!!!
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bset
1529911546
Красавцы. По спортивному принципу уже слабо видимо побеждать. Скоро ноги будут ломать перед игрой.
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vashinin
1529914476
диверсанты иранские))
Ответить
Жёлто-синий
1529915239
Иран победит азмун забьёт
Ответить
BAIv
1529915283
стеклопакеты закрой и почти ничего не слышно , а то окна открыты?
Ответить
OfaZavr
1529922855
подленький способ решили выбрать, чувствуют что по другому вряд ли обыграть получиться)
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zigbert
1529924806
Не честный способ измотать противника для достижения победы. Иранцам лучше было бы доказать это на футбольном поле.
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nelez
1529931792
Даже сонный Роналду стоит 3 сб Ирана
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