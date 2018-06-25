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    Иранские фанаты не дали выспаться Роналду накануне игры

    Болельщики сборной Ирана решили помочь своим футболистам перед предстоящим матчем чемпионата мира-2018 с Португалией.

    Накануне игры иранские фанаты расположились у отеля в Саранске, где остановилась португальская команда. Они начали шуметь, рассчитывая не дать выспаться футболистам из Португалии.

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между Иран – Португалия состоится в понедельник, 25 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    25.06.2018 10:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 июня 2018, 16:03

      Даже сонный Роналду стоит 3 сб Ирана

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:06

      Не честный способ измотать противника для достижения победы. Иранцам лучше было бы доказать это на футбольном поле.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 13:34

      подленький способ решили выбрать, чувствуют что по другому вряд ли обыграть получиться)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 июня 2018, 12:42

      то не иранцы были, то Таджики болеющие за сборную России )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 25 июня 2018, 12:24

      Португалия победит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 июня 2018, 11:39

      Куда же теперь его, сонного, на поле выпускать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июня 2018, 11:28

      стеклопакеты закрой и почти ничего не слышно , а то окна открыты?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 июня 2018, 11:27

      Иран победит азмун забьёт

      2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 25 июня 2018, 11:14

      диверсанты иранские))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 25 июня 2018, 11:06

      Игра должна быть честной - тогда она красива и интересна!

      2
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