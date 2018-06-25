Иранские фанаты не дали выспаться Роналду накануне игры

Болельщики сборной Ирана решили помочь своим футболистам перед предстоящим матчем чемпионата мира-2018 с Португалией.

Накануне игры иранские фанаты расположились у отеля в Саранске, где остановилась португальская команда. Они начали шуметь, рассчитывая не дать выспаться футболистам из Португалии.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между Иран – Португалия состоится в понедельник, 25 июня, в 21:00 по московскому времени.