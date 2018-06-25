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    Селюк: «Зинченко опять надо будет куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из 70»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что полузащитнику Александру Зинченко будет сложно сохранить место в «Манчестер Сити» после выздоровления Бенжамина Менди.

    «Я бы не хотел, чтобы Еркебулан Сейдахмет шел по пути Зинченко. Понятно, что «Уфа» давала ему играть, раскрутила – продали. Из «Манчестер Сити» его сдали в аренду – не играл, в этом сезоне стали по чуть-чуть ставить. Почему? Менди получил травму. Но когда говорят, что если мы возьмем того или иного игрока, заплатим деньги и вдобавок дадим Зинченко – думаю, это не совсем хорошо.

    Считаю, что Сейдахмету не надо брать пример с Зинченко. Нужно все делать вовремя. Знаете, сколько у меня было футболистов, таких как Зинченко, которые играли в АПЛ? Один сейчас в Швеции, другой – в Норвегии. А они все по 5-6 лет были в «Манчестер Сити», тоже выходили иногда. Но это ни о чем не говорит.

    Зинченко надо играть, а сейчас Менди поправился, и вообще вариантов нет. Сейчас его опять надо будет либо куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из семидесяти», – приводит слова Селюка Prosports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 09:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 13:58

      Ни для кого не секрет что любому футболисту нужна практика и Селюк должен это понимать.

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 25 июня 2018, 10:15

      С Головиным в "Ювентусе" будет то же самое. Он сам себя по итальянскому каналу, кроме, может быть, дебютного раза, больше не увидит. И в сборную его будут брать в тёмную, не зная в каком он сейчас состоянии без игровой практики. Не первый, не последний...

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Vitaly1960 25 июня 2018, 11:08

      Это верно, и Головин не дурак, чтобы идти в Ювентус. К тому же Юве не будет за него платитб 25 млн. Когда ЧМ закончится, мы узнаем согласно ли Монако отдать за него эту сумму. Если нет, Головин вряд ли куда-либо перейдет. Разве что он хорошо сыграет в одной восьмой, причем Россия выйдет в четвертьфинал. Тогда спрос на Головина разко возрастет.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 25 июня 2018, 11:31

      Я бы добавил, что и Гинер на рынке не семечками торговал. Цену своим игрокам знает как и финансовое положение в клубе.

      0
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      Рейтинг: -23

      kaop88 25 июня 2018, 10:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июня 2018, 09:56

      В коем-то веке соглашусь с Селюком. Нужна Зинченко хорошая аренда. И не в Голландию, а в Испанию. Те матчи, что он играл, показал себя хорошо, я был приятно удивлён. Нужно двигать карьеру дальше. В Сити сейчас слишком большая конкуренция.
      А Селюку и правда нужно не бабло считать, а работу свою делать. Вот и найди Зинченко хороший клуб, не с арендой, так пусть и с выкупом, но хороший. А не Швецию да Норвегию. Небось сам туда их и сплавил, когда понял, что больше из них ничего не выжать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 25 июня 2018, 10:09

      Он и в ПСВ мало играл будучи в аренде, а в Испании ещё сложнее будет попадать в основу.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 09:45

      Не всегда надо идти туда куда вас зовут. Могут позвать и на тот свет... ( экспромт, мамой клянусь ) А что касается Зинченко ему надо уходить в аренду, чтобы была игровая практика и он рос в мастерстве. Я бы ему посоветовал пойти в Лёне в "Витесс". Но не он решает, а тем более я. Просто мысли вслух.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 09:38

      Если так думаешь и ищи команду где играть будет,а не руби,где бабла больше дают...

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