Селюк: «Зинченко опять надо будет куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из 70»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что полузащитнику Александру Зинченко будет сложно сохранить место в «Манчестер Сити» после выздоровления Бенжамина Менди.

«Я бы не хотел, чтобы Еркебулан Сейдахмет шел по пути Зинченко. Понятно, что «Уфа» давала ему играть, раскрутила – продали. Из «Манчестер Сити» его сдали в аренду – не играл, в этом сезоне стали по чуть-чуть ставить. Почему? Менди получил травму. Но когда говорят, что если мы возьмем того или иного игрока, заплатим деньги и вдобавок дадим Зинченко – думаю, это не совсем хорошо.

Считаю, что Сейдахмету не надо брать пример с Зинченко. Нужно все делать вовремя. Знаете, сколько у меня было футболистов, таких как Зинченко, которые играли в АПЛ? Один сейчас в Швеции, другой – в Норвегии. А они все по 5-6 лет были в «Манчестер Сити», тоже выходили иногда. Но это ни о чем не говорит.

Зинченко надо играть, а сейчас Менди поправился, и вообще вариантов нет. Сейчас его опять надо будет либо куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из семидесяти», – приводит слова Селюка Prosports.