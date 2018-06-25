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  • Селюк: «Зинченко опять надо будет куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из 70»

Селюк: «Зинченко опять надо будет куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из 70»

25 июня 2018, 09:34
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что полузащитнику Александру Зинченко будет сложно сохранить место в «Манчестер Сити» после выздоровления Бенжамина Менди.

«Я бы не хотел, чтобы Еркебулан Сейдахмет шел по пути Зинченко. Понятно, что «Уфа» давала ему играть, раскрутила – продали. Из «Манчестер Сити» его сдали в аренду – не играл, в этом сезоне стали по чуть-чуть ставить. Почему? Менди получил травму. Но когда говорят, что если мы возьмем того или иного игрока, заплатим деньги и вдобавок дадим Зинченко – думаю, это не совсем хорошо.

Считаю, что Сейдахмету не надо брать пример с Зинченко. Нужно все делать вовремя. Знаете, сколько у меня было футболистов, таких как Зинченко, которые играли в АПЛ? Один сейчас в Швеции, другой – в Норвегии. А они все по 5-6 лет были в «Манчестер Сити», тоже выходили иногда. Но это ни о чем не говорит.

Зинченко надо играть, а сейчас Менди поправился, и вообще вариантов нет. Сейчас его опять надо будет либо куда-то отправить, либо будет играть полтора матча из семидесяти», – приводит слова Селюка Prosports.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр Сейдахмет Еркебулан Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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KOLBIS
1529908700
Если так думаешь и ищи команду где играть будет,а не руби,где бабла больше дают...
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Рубик Докоян
1529909100
Не всегда надо идти туда куда вас зовут. Могут позвать и на тот свет... ( экспромт, мамой клянусь ) А что касается Зинченко ему надо уходить в аренду, чтобы была игровая практика и он рос в мастерстве. Я бы ему посоветовал пойти в Лёне в "Витесс". Но не он решает, а тем более я. Просто мысли вслух.
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Cules2013
1529909778
В коем-то веке соглашусь с Селюком. Нужна Зинченко хорошая аренда. И не в Голландию, а в Испанию. Те матчи, что он играл, показал себя хорошо, я был приятно удивлён. Нужно двигать карьеру дальше. В Сити сейчас слишком большая конкуренция. А Селюку и правда нужно не бабло считать, а работу свою делать. Вот и найди Зинченко хороший клуб, не с арендой, так пусть и с выкупом, но хороший. А не Швецию да Норвегию. Небось сам туда их и сплавил, когда понял, что больше из них ничего не выжать.
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kaop88
1529910658
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Vitaly1960
1529910917
С Головиным в "Ювентусе" будет то же самое. Он сам себя по итальянскому каналу, кроме, может быть, дебютного раза, больше не увидит. И в сборную его будут брать в тёмную, не зная в каком он сейчас состоянии без игровой практики. Не первый, не последний...
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zigbert
1529924299
Ни для кого не секрет что любому футболисту нужна практика и Селюк должен это понимать.
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