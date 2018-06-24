Ди Марцо: «Завтра Наингголан пройдет медосмотр для «Интера»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в «Интер», сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

Согласно источнику, сегодня вечером 30-летний бельгиец прибудет в Милан, а завтра днем пройдет процедуру медицинского обследования на базе «нерадзурри».

Напомним, трансфер рассматривает в контексте обмена Наингнолана на Давиде Сантона и Николо Дзаньоло с доплатой «Роме» 24 миллиона евро.

Хавбек пополнил состав римского клуба в июле 2014 года, перейдя из «Кальяри» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 42 играх всех соревнований, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Наингголана в 45 миллионов.

Напомним, футболист не попал в заявку сборной Бельгии на текущий чемпионат мира.