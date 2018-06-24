Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ди Марцо: «Завтра Наингголан пройдет медосмотр для «Интера»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в «Интер», сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

    Согласно источнику, сегодня вечером 30-летний бельгиец прибудет в Милан, а завтра днем пройдет процедуру медицинского обследования на базе «нерадзурри».

    Напомним, трансфер рассматривает в контексте обмена Наингнолана на Давиде Сантона и Николо Дзаньоло с доплатой «Роме» 24 миллиона евро.

    Хавбек пополнил состав римского клуба в июле 2014 года, перейдя из «Кальяри» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 42 играх всех соревнований, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Наингголана в 45 миллионов.

    Напомним, футболист не попал в заявку сборной Бельгии на текущий чемпионат мира.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11