Погба: «Этот чемпионат мира может стать для меня последним»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба сказал, что после ЧМ-2018 может больше не сыграть на первенствах мира.

«Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать. Просто счастлив быть с командой, мы – как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола.

Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня. Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место.

Осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи», – сказал Погба.

На текущем чемпионате мира хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл 179 минут из 180 возможных.