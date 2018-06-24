Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Погба: «Этот чемпионат мира может стать для меня последним»

Погба: «Этот чемпионат мира может стать для меня последним»

24 июня 2018, 13:44
8

Полузащитник сборной Франции Поль Погба сказал, что после ЧМ-2018 может больше не сыграть на первенствах мира.

«Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать. Просто счастлив быть с командой, мы – как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола.

Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня. Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место.

Осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи», – сказал Погба.

На текущем чемпионате мира хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл 179 минут из 180 возможных.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Франция Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1529837299
Это тебя игнашевич надоумил ?) ну а так . рассуждает здраво. Но пока ты один из самых дорогих игроков, и играешь постоянно в МЮ. вызывать тебя точно будут)
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1529837399
Да ну, молодой, на двух ещё сыграть можешь
Ответить
Рубик Докоян
1529837484
Какие твои годы, сынок ? Вся беда ваша футбольная это мешки денег на плечах. Многих этот груз придавил и затмил футбол...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1529837512
Спасибо, Россия, ты пробуждаешь мозг даже у таких как Погба!
Ответить
Гуус
1529837980
Так сказал как будто ему жить остался месяц, как раз до конца чм!!
Ответить
hevbn 28
1529838080
И после этого кто то будет говорить, что Поль может быть лидером команды , не даром у него в Ювентусе были психологические проблемы когда ему там попытались дать номер десять , он после этого по совету психолога приписал чёрточку и пятёрку так чтобы получилось шесть, у него явно есть ментальные проблемы , я не могу себе представить чтобы Златан , Криштиану и тот же Месси реально могли бы говорить ,что кто то может быть лучше него, это абсолютно не по спортивному, настоящий спортсмен должен всегда считать себя лучшем и думать что он всегда будет лучшим. Только так действительно можно стать лучшим и по настоящему лидером команды. Погба же действительно хорошо может играть в футбол , но не больше этого к сожалению, потому что физически и технически у него всё хорошо , с ментальностью есть проблемы (проще говоря с головой).
Ответить
Cules2013
1529838740
Я уж думал, что тут повод какой есть, а это так, трепотня уровня соцсетей, ни о чём. Раз уж ты боишься, что этот шанс проявить себя может быть первым и последним - то где, спрашивается, нормальный футбол в твоём исполнении?
Ответить
zigbert
1529909237
Видимо игра за МЮ надломила игрока психологически.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
2
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
7
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
4
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+