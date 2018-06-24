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    Погба: «Этот чемпионат мира может стать для меня последним»

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба сказал, что после ЧМ-2018 может больше не сыграть на первенствах мира.

    «Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать. Просто счастлив быть с командой, мы – как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола.

    Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня. Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место.

    Осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи», – сказал Погба.

    На текущем чемпионате мира хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл 179 минут из 180 возможных.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2018 13:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:47

      Видимо игра за МЮ надломила игрока психологически.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 14:12

      Я уж думал, что тут повод какой есть, а это так, трепотня уровня соцсетей, ни о чём.
      Раз уж ты боишься, что этот шанс проявить себя может быть первым и последним - то где, спрашивается, нормальный футбол в твоём исполнении?

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июня 2018, 14:01

      И после этого кто то будет говорить, что Поль может быть лидером команды , не даром у него в Ювентусе были психологические проблемы когда ему там попытались дать номер десять , он после этого по совету психолога приписал чёрточку и пятёрку так чтобы получилось шесть, у него явно есть ментальные проблемы , я не могу себе представить чтобы Златан , Криштиану и тот же Месси реально могли бы говорить ,что кто то может быть лучше него, это абсолютно не по спортивному, настоящий спортсмен должен всегда считать себя лучшем и думать что он всегда будет лучшим. Только так действительно можно стать лучшим и по настоящему лидером команды. Погба же действительно хорошо может играть в футбол , но не больше этого к сожалению, потому что физически и технически у него всё хорошо , с ментальностью есть проблемы (проще говоря с головой).

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 24 июня 2018, 13:59

      Так сказал как будто ему жить остался месяц, как раз до конца чм!!

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 24 июня 2018, 13:51

      Спасибо, Россия, ты пробуждаешь мозг даже у таких как Погба!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 13:51

      Какие твои годы, сынок ? Вся беда ваша футбольная это мешки денег на плечах. Многих этот груз придавил и затмил футбол...

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 24 июня 2018, 13:49

      Да ну, молодой, на двух ещё сыграть можешь

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 июня 2018, 13:48

      Это тебя игнашевич надоумил ?) ну а так . рассуждает здраво. Но пока ты один из самых дорогих игроков, и играешь постоянно в МЮ. вызывать тебя точно будут)

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