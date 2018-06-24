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    Кондитерская из Алтуфьево сделала торт в виде Месси во весь рост. Аргентинцу сегодня 31

    Нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнился 31 год.

    Кондитеры из московского Алтуфьево сделали торт в виде футболиста во весь рост. Ожидается, что блюдо весом 60 килограммов в ближайшее время передадут представителям сборной Аргентины, которые организуют праздничный вечер.

    Ранее пятикратного обладателя «Золотого мяча» поздравил его клуб.

    После двух туров групповой стадии ЧМ-2018 аргентинцы набрали одно очко. Месси не реализовал пенальти в матче с Исландией (1:1) и один раз пробил по воротам хорватов (0:3).

    Источник: Reuters

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    24.06.2018 12:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:00

      Классно! Хотя черты лица не совпадают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 24 июня 2018, 15:51

      Класс!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 24 июня 2018, 14:45

      Веселый торт получился. Сначала съедят его голову, потом оторвут руки, а далее и ноги в ход пойдут. Веселый кондитерский каннибализм. Надо африканцам или ацтекам этот торт презентовать, они будут рады)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm > VOLK83 24 июня 2018, 18:50

      Есть человека как-то не серьезно, даже из теста. Какое-то ритуальное жертвоприношение :-)

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 14:20

      А можно мне кусочек - жрать хочется)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 24 июня 2018, 14:36

      Я сажусь сейчас обедать, но торт оставим дамам. )))

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 24 июня 2018, 13:35

      Пусть болельщицам подарит! Не самому же ему себя есть ))))

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 июня 2018, 13:20

      Так это же Юрий Жирков!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bset 24 июня 2018, 13:33

      Да, на Жиркова больше похож... :-))) Россия-с-с-с... :-)))

      2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 24 июня 2018, 13:17

      Больше на Джиккию похож или Игуаина)

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 июня 2018, 13:08

      Збс)Дома скоро его пожрет)))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 июня 2018, 13:05

      Хреновая примета, если судить по торту Салаха

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 13:04

      Красиво,но не похож...

      2
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