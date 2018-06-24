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  • Кондитерская из Алтуфьево сделала торт в виде Месси во весь рост. Аргентинцу сегодня 31

Кондитерская из Алтуфьево сделала торт в виде Месси во весь рост. Аргентинцу сегодня 31

24 июня 2018, 12:21
17

Нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнился 31 год.

Кондитеры из московского Алтуфьево сделали торт в виде футболиста во весь рост. Ожидается, что блюдо весом 60 килограммов в ближайшее время передадут представителям сборной Аргентины, которые организуют праздничный вечер.

Ранее пятикратного обладателя «Золотого мяча» поздравил его клуб.

После двух туров групповой стадии ЧМ-2018 аргентинцы набрали одно очко. Месси не реализовал пенальти в матче с Исландией (1:1) и один раз пробил по воротам хорватов (0:3).

Источник: Reuters
Чемпионат мира Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (17)
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Urry
1529833342
Невесёлый день рожденья
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koli4ka
1529834537
Покрасьте,пожалуйста левую бутсу(золотую) в жёлтый цвет,и хет-трик с Нигерией гарантирован!!!Я в это ОЧЕНЬ верю и надеюсь,что Лео сыграет еще не один матч на ЧМ-2018
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KOLBIS
1529834688
Красиво,но не похож...
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тщмек 19
1529834706
Хреновая примета, если судить по торту Салаха
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juvseriy
1529835422
Больше на Джиккию похож или Игуаина)
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bset
1529835627
Так это же Юрий Жирков!
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Тибер
1529836527
Пусть болельщицам подарит! Не самому же ему себя есть ))))
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Cules2013
1529839212
А можно мне кусочек - жрать хочется)
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VOLK83
1529840721
Веселый торт получился. Сначала съедят его голову, потом оторвут руки, а далее и ноги в ход пойдут. Веселый кондитерский каннибализм. Надо африканцам или ацтекам этот торт презентовать, они будут рады)
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zigbert
1529906432
Классно! Хотя черты лица не совпадают.
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