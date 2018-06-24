Кондитерская из Алтуфьево сделала торт в виде Месси во весь рост. Аргентинцу сегодня 31

Нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнился 31 год.

Кондитеры из московского Алтуфьево сделали торт в виде футболиста во весь рост. Ожидается, что блюдо весом 60 килограммов в ближайшее время передадут представителям сборной Аргентины, которые организуют праздничный вечер.

Ранее пятикратного обладателя «Золотого мяча» поздравил его клуб.

После двух туров групповой стадии ЧМ-2018 аргентинцы набрали одно очко. Месси не реализовал пенальти в матче с Исландией (1:1) и один раз пробил по воротам хорватов (0:3).