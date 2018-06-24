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  • Лев: «Матч со Швецией – это триллер. Мы рисковали по полной»

Лев: «Матч со Швецией – это триллер. Мы рисковали по полной»

24 июня 2018, 01:27
9

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

«Это был триллер – куча эмоций, как на американских горках. Последние десять минут мы рисковали по полной. Мы убрали защитника, выпустили атакующего игрока. Все резервы нужно было мобилизовать. У нас были отличные шансы – Брандт попал в штангу, удар головой Гомеса, очень драматичные последние минуты. Но такое бывает в футболе.

В плей-офф каждый матч часто так и решается. Такое у меня бывало и в других турнирах. Для зрителей это часть красоты футбола», – сказал Лев.

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Германия Швеция Лев Йоахим
Комментарии (9)
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belarus-gomel
1529795978
Лев: «Матч со Швецией – это триллер. Мы рисковали по полной» даже арбитру денег дали, чтобы пеналя не поставил в ворота Германии!!!!
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tesch
1529815519
реально могли стать 4 -й командой из числа чемпионов ЧМ, которые не прошли первый групповой этап ЧМ.
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yorgenbarenz
1529815821
Да,силу духа немцы вновь продемонстрировали.И выдающееся мастерство.Представил себе на секунду наших на месте шведов....Бр-р-р !Это же было бы избиение испуганных младенцев.
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спанчес
1529816507
Матч со Швецией – это хйуня, судья- пдиарас
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Almazovich
1529834164
Уважаемые! Можно без мата! На сайте полно женщин и детей. Спорт - это не помойка!!!
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zigbert
1529902561
Немцы проявили характер.
Ответить
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