Лев: «Матч со Швецией – это триллер. Мы рисковали по полной»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

«Это был триллер – куча эмоций, как на американских горках. Последние десять минут мы рисковали по полной. Мы убрали защитника, выпустили атакующего игрока. Все резервы нужно было мобилизовать. У нас были отличные шансы – Брандт попал в штангу, удар головой Гомеса, очень драматичные последние минуты. Но такое бывает в футболе.

В плей-офф каждый матч часто так и решается. Такое у меня бывало и в других турнирах. Для зрителей это часть красоты футбола», – сказал Лев.

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?