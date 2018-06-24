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    Лев: «Матч со Швецией – это триллер. Мы рисковали по полной»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

    «Это был триллер – куча эмоций, как на американских горках. Последние десять минут мы рисковали по полной. Мы убрали защитника, выпустили атакующего игрока. Все резервы нужно было мобилизовать. У нас были отличные шансы – Брандт попал в штангу, удар головой Гомеса, очень драматичные последние минуты. Но такое бывает в футболе.

    В плей-офф каждый матч часто так и решается. Такое у меня бывало и в других турнирах. Для зрителей это часть красоты футбола», – сказал Лев.

    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

    Источник: Sports.ru

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    24.06.2018 01:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 07:56

      Немцы проявили характер.

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 июня 2018, 12:56

      Уважаемые! Можно без мата! На сайте полно женщин и детей. Спорт - это не помойка!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:01

      Матч со Швецией – это хйуня, судья- пдиарас

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2018, 07:50

      Да,силу духа немцы вновь продемонстрировали.И выдающееся мастерство.Представил себе на секунду наших на месте шведов....Бр-р-р !Это же было бы избиение испуганных младенцев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > yorgenbarenz 24 июня 2018, 12:51

      Согласен! Классная игра!

      2
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      Рейтинг: +8757

      tesch 24 июня 2018, 07:45

      реально могли стать 4 -й командой из числа чемпионов ЧМ, которые не прошли первый групповой этап ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 24 июня 2018, 02:19

      Лев: «Матч со Швецией – это триллер. Мы рисковали по полной»

      даже арбитру денег дали, чтобы пеналя не поставил в ворота Германии!!!!

      -2
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      Рейтинг: +10

      muad > belarus-gomel 24 июня 2018, 08:50

      Ну да, а за Боатенга забыли платит , чтобы не удалили его

      0
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