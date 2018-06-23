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Хиддинк: «У Дзюбы большое сердце»

23 июня 2018, 07:46
11

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил нападающего Артем Дзюба в составе национальной команды.

«Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце. Он может забить хороший гол, как Египту, но его ценность не только в этом. Знаю, что Артем способен растрясти всю команду в раздевалке, вносит в нее много мужества.

Его нельзя назвать самым техничным и мастеровитым игроком сборной, но вы никогда не забудете о его присутствии на поле. Он всегда дает о себе знать», – сказал Хиддинк.

На ЧМ-2018 Дзюба забил два гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Хиддинк Гус
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1529730098
Кардиомегалия Дзюбе не грозит как и плоскостопие головного мозга...
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komarinskiy
1529731078
Как у теленка
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Eddyson
1529732615
ХЗ насчёт сердца, а вот язык точно самый длинный в РФПЛ.
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Юрий Б.
1529735918
Он и сам не маленький
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koli4ka
1529737473
А ещё уши и хвост...
Ответить
Yev
1529737986
Не надо анатомировать Артёмку, а то может закончится конфузом. Спросите, например, доктора Уткина :)
Ответить
Diesel133
1529747585
Гус Иваныч херни не скажет, значит так и есть.
Ответить
спанчес
1529750287
Дзюгба хорошо играет как бы там ни было
Ответить
САДЫЧОК
1529759685
Хиддинк: «У Дзюбы большое сердце»...язык у него длинный!
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zigbert
1529865000
К его словам можно прислушаться.
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