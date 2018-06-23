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    Хиддинк: «У Дзюбы большое сердце»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил нападающего Артем Дзюба в составе национальной команды.

    «Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце. Он может забить хороший гол, как Египту, но его ценность не только в этом. Знаю, что Артем способен растрясти всю команду в раздевалке, вносит в нее много мужества.

    Его нельзя назвать самым техничным и мастеровитым игроком сборной, но вы никогда не забудете о его присутствии на поле. Он всегда дает о себе знать», – сказал Хиддинк.

    На ЧМ-2018 Дзюба забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2018 07:46
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:30

      К его словам можно прислушаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 июня 2018, 16:14

      Хиддинк: «У Дзюбы большое сердце»...язык у него длинный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 13:38

      Дзюгба хорошо играет как бы там ни было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июня 2018, 12:53

      Гус Иваныч херни не скажет, значит так и есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 10:13

      Не надо анатомировать Артёмку, а то может закончится конфузом. Спросите, например, доктора Уткина :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:04

      А ещё уши и хвост...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 июня 2018, 09:38

      Он и сам не маленький

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 июня 2018, 08:43

      ХЗ насчёт сердца, а вот язык точно самый длинный в РФПЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 23 июня 2018, 08:17

      Как у теленка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 08:01

      Кардиомегалия Дзюбе не грозит как и плоскостопие головного мозга...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Рубик Докоян 23 июня 2018, 08:03

      Как и форумный тролинг..)

      0
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