Хиддинк: «У Дзюбы большое сердце»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отметил нападающего Артем Дзюба в составе национальной команды.
«Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце. Он может забить хороший гол, как Египту, но его ценность не только в этом. Знаю, что Артем способен растрясти всю команду в раздевалке, вносит в нее много мужества.
Его нельзя назвать самым техничным и мастеровитым игроком сборной, но вы никогда не забудете о его присутствии на поле. Он всегда дает о себе знать», – сказал Хиддинк.
На ЧМ-2018 Дзюба забил два гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»