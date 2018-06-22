В графике Путина пока нет матча Уругвай – Россия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на вопрос о возможности визита главы государства на матч Уругвай – Россия.

«Пока в графике президента нет, у него другие рабочие планы. Но с другой стороны, в дни футбола все графики подвижны. Но пока в плане нет», – сказал Песков.

Путин присутствовал на матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0, 1-й тур группы А), но пропустил встречу с Египтом (3:1, 2-й тур).

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с уругвайцами 25 июня в Самаре.