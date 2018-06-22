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    В графике Путина пока нет матча Уругвай – Россия

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на вопрос о возможности визита главы государства на матч УругвайРоссия.

    «Пока в графике президента нет, у него другие рабочие планы. Но с другой стороны, в дни футбола все графики подвижны. Но пока в плане нет», – сказал Песков.

    Путин присутствовал на матче открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0, 1-й тур группы А), но пропустил встречу с Египтом (3:1, 2-й тур).

    Подопечные Станислава Черчесова встретятся с уругвайцами 25 июня в Самаре.

    Источник: ТАСС

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    22.06.2018 14:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 июня 2018, 20:34

      надо чтобы у него в графике было-вернуть пенсии народу !

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 16:04

      На матче с Саудовской Аравией Путин был, с Инфантино обо всём договорился, до 1/8 точно пройдём, а дальше своими силами. Зачем Путину приезжать ещё раз?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 14:49

      Надеюсь на 1/8 придет поддержать, для футболистов это будет положительным стимулом

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