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ЧМ-2018. Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф

21 июня 2018, 22:52
108

Состоялся матч второго тура группы D чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии. Южноамериканцы не смогли поразить чужие ворота и разгромно проиграли. Хорватам победу формально принес Анте Ребич.

Европейский коллектив гарантировал себе место в 1/8 финала. Судьба аргентинцев решится в третьем туре.

Чемпионат мира-2018. Группа D. 2-й тур

Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ребич, 53; 0:2 – Модрич, 80; 0:3 – Ракитич, 90+2.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио (Павон, 56), Меса, Перес (Дибала, 68), Агуэро (Игуаин, 54), Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+2), Ребич (Крамарич, 57).

Предупреждения: Меркадо, 51; Отаменди, 85; Акунья, 87 – Ребич, 39; Манджукич, 59; Врсалько, 67; Брозович, 90+4.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Хорватия
Комментарии (108)
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yarik1_78
1529610802
Бородатый гном-хоббит уже собирает чемоданы!
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Kulima
1529610956
Какое же Аргентина дно!! Не игры, ни тактики, Сампаоли их вообще тренировал?!..Хорваты просто звери, снесли этих звёзд, красиво, шикарно! Снимаю шляпу
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Jhon1989
1529610976
Хорваты Респект!!! Молодцы достойная победа! Модрич Бог Месси Лох))) Ну а как по другому,при всем уважении к Месси!!!
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suharidze
1529611673
заслуженная победа хорватов!
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x-x-x-x-x
1529612127
отобрались не честнрым путем. игру ставить гном а не Сампаули. все должны играть на Месси отсюда и нет игры. нет связки. для Аргентины будеть лучще если отстранить Месси от сборной и только тогда у них пойдет игра
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Мары
1529612169
По всем раскладам порядок бьёт класс.
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Батал Вселенский
1529612229
Кто-нибудь сегодня Месси видел?
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m40
1529612342
Жаль аргентинских болельщиков, как перуанских и мароканских. Сборные Перу и Марокко сделали всё, что могли, но им не хватило мастерства и фарта. Но саму сборную Аргентины не жаль, своей игрой не заслуживают теплых слов. И если Роналду, играя с буратинами-напарниками, выпрыгнул из штанов, но сделал результат. То Месси просто растворился. Нет, Аргентине не место на ЧМ. Желаю удачи Исландии.
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Blossiya
1529612604
Хорватия восхитила, удивила. Уверенно, без дрожи в коленях вышли на поле и сохраняли трезвую голову и концентрацию до последней минуты матча. Но мне лично будет чертовски жаль, если Аргентина закончит свое выступление на ЧМ.
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DOCTOR PENALTY
1529613027
Поздравления хорватам, красавцы парни!!! Смотрел игру по 1каналу, коментатор какой-то Павел. И где только взяли такое говно, раза четыре выключал звук, невозможно слушать этот бред. Он 218 раз повторил: Лео, Лео, Лео.... Ну шёл бы и сюсюкался со своей тёлкой на диване. Ему доверили вещать на всю страну, а не хорватов обсирать. Должна же быть какая-то этика, всё-таки играли две команды, не одна твоя перепиаренная звезда. ТV не должно выпускать в эфир таких "фанатов".
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