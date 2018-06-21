ЧМ-2018. Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф

Состоялся матч второго тура группы D чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии. Южноамериканцы не смогли поразить чужие ворота и разгромно проиграли. Хорватам победу формально принес Анте Ребич.

Европейский коллектив гарантировал себе место в 1/8 финала. Судьба аргентинцев решится в третьем туре.

Чемпионат мира-2018. Группа D. 2-й тур

Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ребич, 53; 0:2 – Модрич, 80; 0:3 – Ракитич, 90+2.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио (Павон, 56), Меса, Перес (Дибала, 68), Агуэро (Игуаин, 54), Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+2), Ребич (Крамарич, 57).

Предупреждения: Меркадо, 51; Отаменди, 85; Акунья, 87 – Ребич, 39; Манджукич, 59; Врсалько, 67; Брозович, 90+4.

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