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    ЧМ-2018. Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф

    Состоялся матч второго тура группы D чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии. Южноамериканцы не смогли поразить чужие ворота и разгромно проиграли. Хорватам победу формально принес Анте Ребич.

    Европейский коллектив гарантировал себе место в 1/8 финала. Судьба аргентинцев решится в третьем туре.

    Чемпионат мира-2018. Группа D. 2-й тур

    Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ребич, 53; 0:2 – Модрич, 80; 0:3 – Ракитич, 90+2.

    Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио (Павон, 56), Меса, Перес (Дибала, 68), Агуэро (Игуаин, 54), Месси.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+2), Ребич (Крамарич, 57).

    Предупреждения: Меркадо, 51; Отаменди, 85; Акунья, 87 – Ребич, 39; Манджукич, 59; Врсалько, 67; Брозович, 90+4.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 22:52
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    Комментарии106
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 22 июня 2018, 16:08

      Хорватская мудотня грязная, надеясь дальше одной восьмой не пройдут

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 10:44

      вот это удар для аргентинцев конечно, все начало рушиться с ошибки вратаря во втором тайме, хотя по первому и не казалось что так все может закончиться. а хорваты невероятные молодцы, с заслуженной победой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 22 июня 2018, 09:17

      Лидер должен тащить команду в сложных ситуациях.
      Месси не тащит.. Жаль.

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 июня 2018, 09:15

      Хороший пример, заразят ли этим нашу сборную?.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Aseke_84 22 июня 2018, 08:52

      Хорваты молодцы! Заслуженная победа!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июня 2018, 08:43

      Даже Месс один в поле не воен!.....сборная Аргентина потерпела фиаско на ЧМ 2018...это очередной сюрприз нынешнего чемпионата

      1
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      ...
      Рейтинг: +29

      Стопкран > a-rakhmatov 22 июня 2018, 10:24

      А Роналду один в поле воин! Так про него сказали после игры с Испанией.Он один вытащил команду на ничью.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 июня 2018, 08:43

      Месси - проклятие сборной Аргентины. Ничего не выиграл в её составе. Только в клубе. Вероятность "списания" Аргентины в третьем игровом дне достигает 90%. Скромная ничья 1:1 между усташами и викингами, и ... Месси и компания едут домой.
      Хорваты молодцы.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 22 июня 2018, 08:36

      Хорваты красавцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 22 июня 2018, 08:30

      обосрались так обосрались...жаль конечно

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 июня 2018, 08:21

      Позорище!!!

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