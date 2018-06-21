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    Газинский пожертвовал 100 тысяч на установку мемориальной доски Старостину в Комсомольске-на-Амуре

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поспособствовал установке мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре, сообщает «ДВ Капитал».

    Автор первого гола российской команды на чемпионате мира-2018 является воспитанником комсомольского футбола. Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на эти цели. Деньги организаторам передала сестра Газинского Маргарита, которая живет в городе вместе с отцом и матерью.

    Николай Старостин с 1945 по 1950 годы тренировал комсомольское «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 06:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2726

      a_who 21 июня 2018, 20:37

      О как ! Газинский игрок замечательный и человек !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 21 июня 2018, 17:53

      слова благодарности Газинскому!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 21 июня 2018, 17:09

      Спасибр!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 21 июня 2018, 13:52

      только благодарность.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 21 июня 2018, 12:18

      Приятно такое слышать. Спасибо!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 11:53

      Спасибо от красно-белых!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 11:53

      Еще бы указать на табличке по каким причинам судьба занесла Николая Старостина в Комсомольск-на-Амуре. Чтобы помнили о репрессивных людях.
      Тоже готова вложить средства в эту инициативу.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > ferrum 21 июня 2018, 13:36

      месяца как 2

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 10:38

      молодец, доброе дело это прекрасно, тем более в память о замечательном человеке.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:30

      Спасибо Юрий, мы не забудем это доброе дело.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 июня 2018, 09:29

      Человек..

      6
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