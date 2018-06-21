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  • Газинский пожертвовал 100 тысяч на установку мемориальной доски Старостину в Комсомольске-на-Амуре

Газинский пожертвовал 100 тысяч на установку мемориальной доски Старостину в Комсомольске-на-Амуре

21 июня 2018, 06:56
14

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поспособствовал установке мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре, сообщает «ДВ Капитал».

Автор первого гола российской команды на чемпионате мира-2018 является воспитанником комсомольского футбола. Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на эти цели. Деньги организаторам передала сестра Газинского Маргарита, которая живет в городе вместе с отцом и матерью.

Николай Старостин с 1945 по 1950 годы тренировал комсомольское «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (14)
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Кнут Юхансон
1529560268
Благое дело сделал ! Молодец !
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suharidze
1529561750
Спасибо! А куда деньги нам перечислять? Я бы скинулся.
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Igrov
1529562063
Спасибо!
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Чикомас
1529562597
Человек..
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zigbert
1529566242
Спасибо Юрий, мы не забудем это доброе дело.
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OfaZavr
1529566720
молодец, доброе дело это прекрасно, тем более в память о замечательном человеке.
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Blossiya
1529571196
Еще бы указать на табличке по каким причинам судьба занесла Николая Старостина в Комсомольск-на-Амуре. Чтобы помнили о репрессивных людях. Тоже готова вложить средства в эту инициативу.
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Blossiya
1529571227
Спасибо от красно-белых!
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TihonAlt
1529572737
Приятно такое слышать. Спасибо!
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tesch
1529578350
только благодарность.
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