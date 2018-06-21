Газинский пожертвовал 100 тысяч на установку мемориальной доски Старостину в Комсомольске-на-Амуре

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поспособствовал установке мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре, сообщает «ДВ Капитал».

Автор первого гола российской команды на чемпионате мира-2018 является воспитанником комсомольского футбола. Газинский пожертвовал 100 тысяч рублей на эти цели. Деньги организаторам передала сестра Газинского Маргарита, которая живет в городе вместе с отцом и матерью.

Николай Старостин с 1945 по 1950 годы тренировал комсомольское «Динамо».