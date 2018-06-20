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    Основателей «Спартака» Старостиных обвиняли в подготовке терактов и покушения на Сталина

    ФСБ частично снял гриф секретности с уголовных дел, возбужденных в отношении основателей «Спартака»Николая, Андрея, Петра и Александра Старостиных.

    В декабре 1937 и январе 1938 годов были арестованы друзья Старостиных, которые дали против них показания. Футбольный судья Виктор Рябоконь сообщил следствию, что Николай Старостин несколько раз пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.

    По утверждениям других арестованных сообщили, группа во главе со Старостиным собиралась устроить серию терактов во время парада на Красной площади: они якобы планировали взорвать бомбу у мавзолея и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт не удалось совершить по причине плохой организации.

    Николая, Андрея и Петра Старостиных пометили под арест в марте 1942 года, Александра чуть позже – в октябре. В 1943 году им вынесли приговор: десять лет тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения.

    Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году, остальные братья отбыли весь срок заключения. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, а их приговор отменен.

    Источник: Коммерсант

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    20.06.2018 21:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 июня 2018, 14:12

      Жаль, что помешали, мразь эту надо было действительно кончать, если это правда.

      1
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Тraumtanzеr 21 июня 2018, 14:32

      Сейчас тебя с говном сожрут защитники)))

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > uBaH_ 21 июня 2018, 23:56

      пусть клавиатуры ломают, мне пофиг.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 июня 2018, 13:09

      С какого перепуга об этом вспомнили?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 09:43

      в то время кого только не обвиняли основываясь на доносах и лжепоказаниях, ничего удивительного что оклеветали добропорядочных людей, жаль что незаслуженно такой срок им пришлось отбыть.

      4
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 20 июня 2018, 23:18

      Сняли гриф секретности частично...
      До сих пор, ФСБ, старается сохранить свою важность в структуре гос аппарата. А ведь суть этого дела, уже давно "расследована" народом, по средством воспоминаний. Думаю, когда полностью снимут гриф секретности, то в заказчиках этого дела будет фигурировать Василий Сталин, вся верхушка МГБ, и иже с ними из руководства страны.

      6
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 июня 2018, 23:03

      очередная прокладка,говняная

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 20 июня 2018, 22:47

      Больное общество, и болезнь до сих пор не изжита, раз Сталин по-прежнему - имя России

      3
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > komarinskiy 20 июня 2018, 22:51

      Коли не знаете ни хрена, нечего обвинять общество в болезни. Обратите на себя внимание. А еще лучше изучите матчасть и почитайте поподробнее, за что арестовали Старостиных. Не здесь почитайте, а окунитесь в документы.

      0
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > komarinskiy 21 июня 2018, 03:07

      Вот Гитлер плохой, а вот Сталин Великий ;)

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июня 2018, 22:43

      Зачем этот бред вбросили такой священный празник футбола? Главное чтоб про пенсии не думали и НДС? Ужас.

      9
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      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > RedWhiteFans2 21 июня 2018, 11:50

      А с чего у тебя и футбольный праздник стал "священным"?
      Мне, как болельщице Спартака, все важно знать о судьбе основателей нашей команды. А уж тем более документальные подтверждения из архивов.
      Не говоря уже о том, что знать надо и помнить, чтобы не повторился этот ужас в стране, когда по доносам, под пытками упекали людей в тюрьму, или расстреливали. И имена надо знать, чтобы не создавалась иллюзия, что все останется шито-крыто в отношении доносчиков и палачей.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      suharidze 20 июня 2018, 22:38

      Футбольный судья Рябоконь оказался доносчиком?
      Жалко, что лишь сейчас ФСБ сообщило точные данные.

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 22:29

      Об этом все знают и это дело о покушении на Сталина не имело подтверждения. Если бы это было правдой, всех братьев расстреляли бы в короткий срок. В те времена особо не церемонились и действовали по непроверенным доносам. Бросать тень на честное имя основателя Спартака Николая Старостина и его братьев просто неприлично.

      5
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > zigbert 20 июня 2018, 22:52

      Какое покушение? Даже здесь написано, за что их посадили. И там ничего про покушение.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > zigbert 20 июня 2018, 23:10

      Согласен если бы была попытка покушения,,,,врятли они вышли бы,,,

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июня 2018, 22:16

      Время было ужасное, досталось многим.***+++

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