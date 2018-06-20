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  • Основателей «Спартака» Старостиных обвиняли в подготовке терактов и покушения на Сталина

Основателей «Спартака» Старостиных обвиняли в подготовке терактов и покушения на Сталина

20 июня 2018, 21:41
29

ФСБ частично снял гриф секретности с уголовных дел, возбужденных в отношении основателей «Спартака»Николая, Андрея, Петра и Александра Старостиных.

В декабре 1937 и январе 1938 годов были арестованы друзья Старостиных, которые дали против них показания. Футбольный судья Виктор Рябоконь сообщил следствию, что Николай Старостин несколько раз пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.

По утверждениям других арестованных сообщили, группа во главе со Старостиным собиралась устроить серию терактов во время парада на Красной площади: они якобы планировали взорвать бомбу у мавзолея и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт не удалось совершить по причине плохой организации.

Николая, Андрея и Петра Старостиных пометили под арест в марте 1942 года, Александра чуть позже – в октябре. В 1943 году им вынесли приговор: десять лет тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения.

Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году, остальные братья отбыли весь срок заключения. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, а их приговор отменен.

Источник: Коммерсант
Россия Спартак
Комментарии (29)
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Отчаянный Пердун
1529521165
Во времена СССР были частые доносы, особенно если тебе человек не нравился можно было его оклеветать!!! И особо никто не разбирался. Ставили к стенке и стреляли. Старостиных не расстреляли, а это уже о многом говорит. Я вообще не понимаю зачем это сейчас выносить на всеобщее обозрение?!?!?! Лучше вспомнить о чём нибудь хорошем!!!! Всем ДОБРА!!!
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Дон_Шип
1529521511
под большой футбольный праздник власть подкидывает чернуху... кто-то ожидал другого?
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Aviator
1529522120
Ну ессно источник коммерсант. Такую херь могут написать лишь пободобные говноиздания - ехимацы, таймзы, коммерсы и проч. Кстати, а почему молчит навэльный? Ну-ка лёха, пукни ченить громко про гулаги на весь балашинский район! А то здесь лайкать хомячкам твоим неча.
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DOCTOR PENALTY
1529522174
Время было ужасное, досталось многим.***+++
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zigbert
1529522946
Об этом все знают и это дело о покушении на Сталина не имело подтверждения. Если бы это было правдой, всех братьев расстреляли бы в короткий срок. В те времена особо не церемонились и действовали по непроверенным доносам. Бросать тень на честное имя основателя Спартака Николая Старостина и его братьев просто неприлично.
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suharidze
1529523486
Футбольный судья Рябоконь оказался доносчиком? Жалко, что лишь сейчас ФСБ сообщило точные данные.
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RedWhiteFans2
1529523799
Зачем этот бред вбросили такой священный празник футбола? Главное чтоб про пенсии не думали и НДС? Ужас.
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komarinskiy
1529524037
Больное общество, и болезнь до сих пор не изжита, раз Сталин по-прежнему - имя России
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ivany4
1529525903
Сняли гриф секретности частично... До сих пор, ФСБ, старается сохранить свою важность в структуре гос аппарата. А ведь суть этого дела, уже давно "расследована" народом, по средством воспоминаний. Думаю, когда полностью снимут гриф секретности, то в заказчиках этого дела будет фигурировать Василий Сталин, вся верхушка МГБ, и иже с ними из руководства страны.
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OfaZavr
1529563420
в то время кого только не обвиняли основываясь на доносах и лжепоказаниях, ничего удивительного что оклеветали добропорядочных людей, жаль что незаслуженно такой срок им пришлось отбыть.
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