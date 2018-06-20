Основателей «Спартака» Старостиных обвиняли в подготовке терактов и покушения на Сталина

ФСБ частично снял гриф секретности с уголовных дел, возбужденных в отношении основателей «Спартака» – Николая, Андрея, Петра и Александра Старостиных.

В декабре 1937 и январе 1938 годов были арестованы друзья Старостиных, которые дали против них показания. Футбольный судья Виктор Рябоконь сообщил следствию, что Николай Старостин несколько раз пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.

По утверждениям других арестованных сообщили, группа во главе со Старостиным собиралась устроить серию терактов во время парада на Красной площади: они якобы планировали взорвать бомбу у мавзолея и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт не удалось совершить по причине плохой организации.

Николая, Андрея и Петра Старостиных пометили под арест в марте 1942 года, Александра чуть позже – в октябре. В 1943 году им вынесли приговор: десять лет тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения.

Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году, остальные братья отбыли весь срок заключения. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, а их приговор отменен.