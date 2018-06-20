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    Телеканал «Че» сменил название на «Станислав Че». На его логотипе появились усы

    Российский телеканал «Че» изменил свое название в поддержку национальной сборной и ее главного тренера Станислава Черчесова. Теперь он будет называться «Станислав Че». Кроме того, на логотип канала добавлены усы.

    Измененный логотип появится в эфире телеканала в четверг, 21 июня.

    «Усы всегда являлись признаком мужественности. «Че» – мужественный канал для амбициозных людей, для людей, идущих вперед и покоряющих любые вершины.

    Наши футболисты и Станислав Черчесов показали свои «усы» всему миру, достигнув исторического результата. «Че» показывает свои усы зрителям в честь такого грандиозного события!» – сказала генеральный директор телеканала Елена Карпенко.

    «Мы приняли такое решение оперативно и в самые короткие сроки внесли изменения в нашу графику. Телеканал «Че», как и вся страна, рад победе наших футболистов и считает необходимым присоединиться к масштабному «усатому» флешмобу!

    «Че», как настоящий мужчина, болеет не только на поле, но и в своем телеэфире! Таким образом, мы поддерживаем Станислава Черчесова и его команду. «Че», Черчесов, чемпионы! Поздравляем всех!» – заявил директор по маркетингу Андрей Ольденбургер.

    После двух туров группового раунда чемпионата мира-2018 сборная России набрала шесть очков и практически гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

    Источник: Sports.ru

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    20.06.2018 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 июня 2018, 00:26

      Прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 20 июня 2018, 23:58

      скоро обратно поменяете

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 20 июня 2018, 21:10

      читать научитесь, 21, т.е. завтра

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 20 июня 2018, 20:58

      А если наши футболисты станут чемпионами мира, то наверно переименуют Россию в Черчесию)))

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 20 июня 2018, 18:52

      lol

      0
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