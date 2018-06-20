Телеканал «Че» сменил название на «Станислав Че». На его логотипе появились усы

Российский телеканал «Че» изменил свое название в поддержку национальной сборной и ее главного тренера Станислава Черчесова. Теперь он будет называться «Станислав Че». Кроме того, на логотип канала добавлены усы.

Измененный логотип появится в эфире телеканала в четверг, 21 июня.

«Усы всегда являлись признаком мужественности. «Че» – мужественный канал для амбициозных людей, для людей, идущих вперед и покоряющих любые вершины.

Наши футболисты и Станислав Черчесов показали свои «усы» всему миру, достигнув исторического результата. «Че» показывает свои усы зрителям в честь такого грандиозного события!» – сказала генеральный директор телеканала Елена Карпенко.

«Мы приняли такое решение оперативно и в самые короткие сроки внесли изменения в нашу графику. Телеканал «Че», как и вся страна, рад победе наших футболистов и считает необходимым присоединиться к масштабному «усатому» флешмобу!

«Че», как настоящий мужчина, болеет не только на поле, но и в своем телеэфире! Таким образом, мы поддерживаем Станислава Черчесова и его команду. «Че», Черчесов, чемпионы! Поздравляем всех!» – заявил директор по маркетингу Андрей Ольденбургер.

После двух туров группового раунда чемпионата мира-2018 сборная России набрала шесть очков и практически гарантировала себе выход в плей-офф турнира.