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  • ЧМ-2018. Португалия победила Марокко. Африканцы утратили шансы на выход в плей-офф турнира

ЧМ-2018. Португалия победила Марокко. Африканцы утратили шансы на выход в плей-офф турнира

20 июня 2018, 16:53
19

Сборная Португалии обыграла Марокко в поединке второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Единственный гол во встрече забил нападающий Криштиану Роналду на четвертой минуте.

После этого поражения марокканцы стали первой командой ЧМ-2018, утратившей шансы на выход в 1/8 финала турнира.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Португалия – Марокко – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Роналду, 4.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью (А. Силва, 89), Мариу (Б. Фернандеш, 70), Бернарду Силва (Мартиньш, 59), Карвалью, Гедеш, Роналду.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Буссуфа, Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 70).

Предупреждения: А. Силва, 90+2 – Бенатиа, 40.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия Марокко
Комментарии (19)
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dredan
1529503264
Эх жаль Морокко(очень симпотично смотрелись
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Skrudg
1529503645
Согласен, бодрая команда, сожалею всем болелам марокко.
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maratagliulin
1529503669
Гниловато играют португальцы
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KalterJax
1529503767
Ну такую Португалию обыгрывать можно! без Роналду будет всё ещё печальнее! но нужно заметить, что нельзя пропускать первыми, а то они закроются как в этом матче и хрен что сделаешь! мне этот матч напомнил , когда наши на КК-2017 играли с теми же португальцами! счёт и характер игры, точно такой же!
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fosterwow
1529505110
Роналду 4
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Jenea83
1529505496
Из африканцев только Сенегал удивил. Хотя может и к лучшему что Египет никого не удивил))
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Yarrom89
1529505518
То чувство, когда Роналду просто тащит сборную Португалии в плей-офф) Понятное дело, что без Роналду сборная Португалии, тоже не сборная Саудовской Аравии, но тем не менее пока забивает только Криш, который принес уже 4 очка.
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Krossmen73
1529515505
Марокко очень достойно смотрелись.Ничья была бы более приемлемым и справедливым результатом.Но,это футбол.Нужно было своё реализовывать.Португальцы пока особо не впечатляют.Выезжают на хребтине Роналду и не парятся...
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zigbert
1529518632
Пока Роналду тащит свою сборную.
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Pastuhow
1529523195
а меня марокканцы удивили. Насмерть стояли, автобуса не ставили.
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