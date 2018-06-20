ЧМ-2018. Португалия победила Марокко. Африканцы утратили шансы на выход в плей-офф турнира

Сборная Португалии обыграла Марокко в поединке второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Единственный гол во встрече забил нападающий Криштиану Роналду на четвертой минуте.

После этого поражения марокканцы стали первой командой ЧМ-2018, утратившей шансы на выход в 1/8 финала турнира.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Португалия – Марокко – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Роналду, 4.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью (А. Силва, 89), Мариу (Б. Фернандеш, 70), Бернарду Силва (Мартиньш, 59), Карвалью, Гедеш, Роналду.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Буссуфа, Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 70).

Предупреждения: А. Силва, 90+2 – Бенатиа, 40.

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