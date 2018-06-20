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    ЧМ-2018. Португалия победила Марокко. Африканцы утратили шансы на выход в плей-офф турнира

    Сборная Португалии обыграла Марокко в поединке второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Единственный гол во встрече забил нападающий Криштиану Роналду на четвертой минуте.

    После этого поражения марокканцы стали первой командой ЧМ-2018, утратившей шансы на выход в 1/8 финала турнира.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

    Португалия – Марокко – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Роналду, 4.

    Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью (А. Силва, 89), Мариу (Б. Фернандеш, 70), Бернарду Силва (Мартиньш, 59), Карвалью, Гедеш, Роналду.

    Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Кошта, Бенатиа, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Буссуфа, Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 70).

    Предупреждения: А. Силва, 90+2 – Бенатиа, 40.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 16:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +166

      Pastuhow 20 июня 2018, 22:33

      а меня марокканцы удивили. Насмерть стояли, автобуса не ставили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:17

      Пока Роналду тащит свою сборную.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 июня 2018, 20:25

      Марокко очень достойно смотрелись.Ничья была бы более приемлемым и справедливым результатом.Но,это футбол.Нужно было своё реализовывать.Португальцы пока особо не впечатляют.Выезжают на хребтине Роналду и не парятся...

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 20 июня 2018, 17:38

      То чувство, когда Роналду просто тащит сборную Португалии в плей-офф) Понятное дело, что без Роналду сборная Португалии, тоже не сборная Саудовской Аравии, но тем не менее пока забивает только Криш, который принес уже 4 очка.

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 июня 2018, 17:38

      Из африканцев только Сенегал удивил. Хотя может и к лучшему что Египет никого не удивил))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 20 июня 2018, 17:31

      Роналду 4

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 июня 2018, 17:09

      Ну такую Португалию обыгрывать можно! без Роналду будет всё ещё печальнее! но нужно заметить, что нельзя пропускать первыми, а то они закроются как в этом матче и хрен что сделаешь! мне этот матч напомнил , когда наши на КК-2017 играли с теми же португальцами! счёт и характер игры, точно такой же!

      6
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 20 июня 2018, 17:07

      Гниловато играют португальцы

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 20 июня 2018, 17:07

      Согласен, бодрая команда, сожалею всем болелам марокко.

      4
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      Рейтинг: +85

      dredan 20 июня 2018, 17:01

      Эх жаль Морокко(очень симпотично смотрелись

      4
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