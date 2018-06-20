Боярский – о сборной России: «Теперь я опять полон надежд – а вдруг наши смогут что-то сделать?»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил перспективы сборной страны в 1/8 финала чемпионата мира.

Вчера национальная команда победила Египет (3:1) во втором туре группового раунда турнира и, набрав шесть очков, практически гарантировала себе выход в плей-офф. В 1/8 соперником россиян, вероятнее всего, станут Испания или Португалия.

«Как бывает всегда на Руси, от любви до ненависти всего один шаг. Один промах – и сборную заклюют. Скажут: «Вы побеждали, но это оказалось случайностью». Нужно учиться болеть с оптимизмом и окрылять нашу команду, иначе ничего не получится.

С кем лучше сыграть в 1/8 финала – с Португалией или Испанией? Теперь я опять полон надежд – а вдруг наши смогут что-то сделать? Каким образом – не знаю, Черчесову виднее. Но там «стык смерти». С Уругваем я еще надеюсь, что сможем победить, хотя это необязательно. А дальше мотивация у Испании и Португалии будет больше, чем у наших. К тому же когда страна болеет за сборную, меньше эмоций, чем когда поддерживают клубы. Так, как переживают за «Зенит», «Спартак», ЦСКА и других, с национальной командой не получается. О ее результатах судят так – удалось или не удалось. Никакой кровной обиды не будет, если проиграем кому-то», – сказал Боярский.