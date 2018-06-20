Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба: «Хотим первое место в группе»

20 июня 2018, 01:50
16

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о возможных соперниках россиян по 1/8 финала ЧМ.

Сборная России гарантирует себе выход из группы, если Саудовская Аравия не обыграет Уругвай в матче 2-го тура группового этапа ЧМ.

– С каким настроением будете смотреть матчи Испании и Португалии?

– С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия — очень хорошая команда, дальше Египет — еще лучше, дальше Уругвай — еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды.

– Вопрос риторический: какое место хотите, первое или второе?

– Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место, – сказал Дзюба.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павел Амурский
1529449280
Эка вас развезло.
Ответить
anri1703
1529462109
посмотрим как испанцы и португальцы сегодня сыграют может все же иран побудается но лучше против Португалии играть чем против испании
Ответить
a-rakhmatov
1529464827
Молодец, Артем!....желания и хотения материализуются)))
Ответить
Рубик Докоян
1529465713
Думать нужно не о месте в группе, а об игре. Её улучшении, сохранив такой же настрой и мотивацию. Задачу выхода из группы решили, а дальше уже задача будет одна -- побеждать следующего соперника.
Ответить
Патронташ
1529471003
"Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!"
Ответить
Superviser77
1529471617
Надо первое место занимать и в 1\8 финала на Иран выходить...А дальше легче будет...
Ответить
Cubinec1989
1529472907
А если сломают Черышева какое займёте?
Ответить
VIPded
1529473091
Теперь это реально!!!!!!!!!!!! Удачи России!!!
Ответить
OfaZavr
1529477719
правильно, аппетит пришел во время игры. с каждым разом хочется все большего. но на соперника в 1/8 попадаем сильного хоть с первого мы выйди хоть со второго.
Ответить
zigbert
1529494241
Вариант с Португалией будет предпочтительней.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
1
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+