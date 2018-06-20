Дзюба: «Хотим первое место в группе»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о возможных соперниках россиян по 1/8 финала ЧМ.

Сборная России гарантирует себе выход из группы, если Саудовская Аравия не обыграет Уругвай в матче 2-го тура группового этапа ЧМ.

– С каким настроением будете смотреть матчи Испании и Португалии?

– С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия — очень хорошая команда, дальше Египет — еще лучше, дальше Уругвай — еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды.

– Вопрос риторический: какое место хотите, первое или второе?

– Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место, – сказал Дзюба.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре