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    Дзюба: «Хотим первое место в группе»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о возможных соперниках россиян по 1/8 финала ЧМ.

    Сборная России гарантирует себе выход из группы, если Саудовская Аравия не обыграет Уругвай в матче 2-го тура группового этапа ЧМ.

    – С каким настроением будете смотреть матчи Испании и Португалии?

    – С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия — очень хорошая команда, дальше Египет — еще лучше, дальше Уругвай — еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды.

    – Вопрос риторический: какое место хотите, первое или второе?

    – Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место, – сказал Дзюба.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Sports.ru

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    20.06.2018 01:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:30

      Вариант с Португалией будет предпочтительней.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 09:55

      правильно, аппетит пришел во время игры. с каждым разом хочется все большего. но на соперника в 1/8 попадаем сильного хоть с первого мы выйди хоть со второго.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 июня 2018, 08:38

      Теперь это реально!!!!!!!!!!!! Удачи России!!!

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 20 июня 2018, 08:35

      А если сломают Черышева какое займёте?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 июня 2018, 08:13

      Надо первое место занимать и в 18 финала на Иран выходить...А дальше легче будет...

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 июня 2018, 08:03

      "Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!"

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июня 2018, 07:58

      Если чудо не произойдет в группе В наша сборная встретится со сборной Португалии или Испании, а эти команды обе сильны и не важно какое место у наших будет на групповом этапе...удачи нашей сборной)))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 июня 2018, 07:00

      Ждем

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 06:50

      Надо чтобы Иран хлопнул или тех или других,тогда будет шанс,что выйдут они,на этом чемпионате нам повезло с не европейскими командами,а вдруг тенденция продолжится...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 06:35

      Думать нужно не о месте в группе, а об игре. Её улучшении, сохранив такой же настрой и мотивацию. Задачу выхода из группы решили, а дальше уже задача будет одна -- побеждать следующего соперника.

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