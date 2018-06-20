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    Мутко: «Работа Черчесова? Главное – у нас есть команда» 

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Черчесов сказал, что мы выполнили главную задачу? Смотря что иметь в виду под главной задачей. Главное – есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду.

    По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной», – сказал Мутко.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: ТАСС

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    20.06.2018 01:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:25

      Мутко все делает вовремя.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 20 июня 2018, 09:25

      Товарищщь Мудистов!
      С утром добрым,
      Даете о себе напомнить?
      Вы же ,,сбитый летчик,, или запахло лаве?
      Не вписываетесь в эту праздничную картинку,чужой,так сказать....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 08:31

      "Команда есть".Игры нет.Спуститесь на землю.Команда вчера появилась после рикошета.)Во время игры с пиренейской командой всё бравозавывалы успокоятся.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 07:00

      В игре с Уругваем можно попробовать другое сочетание игроков. У ребят глаза горят, есть кураж и желание проявить себя.

      1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 20 июня 2018, 06:16

      Миранчуков надо выпустить с Уругваем. Вдруг тоже попрет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:05

      Команда есть у нас ) А тренер это поддержка ! )))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 июня 2018, 02:03

      Я так и знал, что этот червяк вылезет)

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тraumtanzеr 20 июня 2018, 09:29

      Ну, а как же без него, Мутко всё время будет рядом и писать
      о сборной и гениальном тренере Черчесове и о своём непосредственном участие в создании команды, ведь
      скоро будет ВВП отмечать их непосильный вклад и сейчас
      нельзя выпадать из обоймы "создателей" побед.


      3
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > vladimir-7 20 июня 2018, 12:07

      По медальке уже заработали, вышли в плей-офф. Если пройдем 1/8, то ордена будут обеспечены.

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 01:30

      Мудко ***** завали

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