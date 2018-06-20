Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесов сказал, что мы выполнили главную задачу? Смотря что иметь в виду под главной задачей. Главное – есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду.

По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной», – сказал Мутко.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!