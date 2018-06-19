ЧМ-2018. Колумбия вдесятером проиграла Японии

Вся прелесть в том, что японский нападающий немецкого клуба "Кёльн" Юя Осако забил победный мяч при классической игре на втором этаже после подачи углового удара. Нашего бывшего Хонды, что приятно. Японцы вообще умеют учиться, и брать то лучшее у европейцев, чего прежде у них не было.
Сборная Японии победила Колумбия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.
В составе азиатской команды отличились полузащитник Синдзи Кагава с пенальти и нападающий Юя Осако. За южноамериканцев забил хавбек Хуан Кинтеро.
Колумбия с третьей минуты играла вдесятером после удаления Карлоса Санчеса.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа Н. 1-й тур
Голы: 0:1 – Кагава, 6 (с пенальти); 1:1 – Кинтеро, 39; 1:2 – Осако, 73.
Предупреждения: Барриос, 64; Хамес, 86 – нет.
Удаление: Санчес, 3 – нет.