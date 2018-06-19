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ЧМ-2018. Колумбия вдесятером проиграла Японии

19 июня 2018, 16:52
5

Сборная Японии победила Колумбия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

В составе азиатской команды отличились полузащитник Синдзи Кагава с пенальти и нападающий Юя Осако. За южноамериканцев забил хавбек Хуан Кинтеро.

Колумбия с третьей минуты играла вдесятером после удаления Карлоса Санчеса.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа Н. 1-й тур

Колумбия – Япония – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кагава, 6 (с пенальти); 1:1 – Кинтеро, 39; 1:2 – Осако, 73.

Предупреждения: Барриос, 64; Хамес, 86 – нет.

Удаление: Санчес, 3 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Колумбия Япония
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1529418145
Ещё один пример для апологетов рейтингов, стоимости игроков, предматчевых прогнозов, ставок и т.д. Всё решается на футбольном поле здесь и сейчас. Кто как готов, кто лучше себя проявит в игре, кому как повезёт тот и на коне. Всё остальное бла-бла-бла...
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dinar7777dinar
1529418164
не сказать чтоб сенсация тем более что у японии хорошие опытные игроки но обидно за то что звезды хамес фалькао куадрадо ни о чем !
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+50/-50
1529418173
Чемпионат неожиданностей. Аргентинцы, бразильцы, немцы, а теперь и колумбийцы приподнесли сюрприз.
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cska-62
1529420514
Вся прелесть в том, что японский нападающий немецкого клуба "Кёльн" Юя Осако забил победный мяч при классической игре на втором этаже после подачи углового удара. Нашего бывшего Хонды, что приятно. Японцы вообще умеют учиться, и брать то лучшее у европейцев, чего прежде у них не было.
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