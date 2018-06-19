ЧМ-2018. Колумбия вдесятером проиграла Японии

Сборная Японии победила Колумбия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

В составе азиатской команды отличились полузащитник Синдзи Кагава с пенальти и нападающий Юя Осако. За южноамериканцев забил хавбек Хуан Кинтеро.

Колумбия с третьей минуты играла вдесятером после удаления Карлоса Санчеса.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа Н. 1-й тур

Колумбия – Япония – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кагава, 6 (с пенальти); 1:1 – Кинтеро, 39; 1:2 – Осако, 73.

Предупреждения: Барриос, 64; Хамес, 86 – нет.

Удаление: Санчес, 3 – нет.

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