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    ЧМ-2018. Колумбия вдесятером проиграла Японии

    Сборная Японии победила Колумбия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

    В составе азиатской команды отличились полузащитник Синдзи Кагава с пенальти и нападающий Юя Осако. За южноамериканцев забил хавбек Хуан Кинтеро.

    Колумбия с третьей минуты играла вдесятером после удаления Карлоса Санчеса.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа Н. 1-й тур

    Колумбия – Япония – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кагава, 6 (с пенальти); 1:1 – Кинтеро, 39; 1:2 – Осако, 73.

    Предупреждения: Барриос, 64; Хамес, 86 – нет.

    Удаление: Санчес, 3 – нет.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 16:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июня 2018, 18:01

      Вся прелесть в том, что японский нападающий немецкого клуба "Кёльн" Юя Осако забил победный мяч при классической игре на втором этаже после подачи углового удара. Нашего бывшего Хонды, что приятно. Японцы вообще умеют учиться, и брать то лучшее у европейцев, чего прежде у них не было.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 июня 2018, 17:22

      Чемпионат неожиданностей. Аргентинцы, бразильцы, немцы, а теперь и колумбийцы приподнесли сюрприз.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > +50/-50 19 июня 2018, 17:24

      ну не сказал чтоб уж так явно колумбия шли фаворитами ! больше всех то конечно сенсация это немцы а остальные все при очках ! но да чемпионат интересен !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 июня 2018, 17:22

      не сказать чтоб сенсация тем более что у японии хорошие опытные игроки но обидно за то что звезды хамес фалькао куадрадо ни о чем !

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июня 2018, 17:22

      Ещё один пример для апологетов рейтингов, стоимости игроков, предматчевых прогнозов, ставок и т.д. Всё решается на футбольном поле здесь и сейчас. Кто как готов, кто лучше себя проявит в игре, кому как повезёт тот и на коне. Всё остальное бла-бла-бла...

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