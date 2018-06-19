Глушаков – о непопадании на ЧМ: «Я знаю себе цену и то, что я не хуже любого другого игрока в сборной России»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что он не хуже любого игрока сборной России, которые были включены в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.

– Несмотря на непопадание в сборную на чемпионат мира, вы не закрылись. Даете интервью, выступаете экспертом на телевидении. Хотя многие ожидали, что вы не будете в такой момент общаться с прессой.

– Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски (смеется).

Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше.