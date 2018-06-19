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  • Глушаков – о непопадании на ЧМ: «Я знаю себе цену и то, что я не хуже любого другого игрока в сборной России»

Глушаков – о непопадании на ЧМ: «Я знаю себе цену и то, что я не хуже любого другого игрока в сборной России»

19 июня 2018, 15:47
22

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что он не хуже любого игрока сборной России, которые были включены в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.

– Несмотря на непопадание в сборную на чемпионат мира, вы не закрылись. Даете интервью, выступаете экспертом на телевидении. Хотя многие ожидали, что вы не будете в такой момент общаться с прессой.

– Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски (смеется).

Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (22)
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Евгений Агеев
1529413040
Какого же он о себе высокого мнения, однако. Интересно он аналитику и статистику совсем не любит?
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Урия Гип
1529413586
Игорь Денисов много лучше тебя, и что?
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Stavropolets
1529413783
А тренер так не считает
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zico2205
1529414428
А я вот думаю , что и Глушаков и Денисов и Олег Иванов заслуживали место в сборной...А вот некоторые....Взяты туда непонятно зачем....
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matvei_72
1529418589
Вот в том то и дело,что он не знает свою реальную цену.Если бы было так как он говорит его давно пригласили в Европу в топ клубы, а так он на фиг никому не нужен и реальная цена его пока копейки....
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Сибирь за Спартак
1529419539
Вот и докажи со Спартаком в ЛЧ и новом сезоне.
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AlfavitЪ
1529420520
Уж полезней больного Дзагоева был бы.
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OfaZavr
1529426724
с одной стороны понять его можно, но с другой концовку чемпионата выдал плоховатую да и повреждение до кучи случилось, поэтому решение не вызывать выглядит логичным, чего не скажешь о решении по Денисову и Игнатьеву.
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shinnik
1529429293
Много текста.. резюме. ГРОШаков.
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Мары
1529438463
О вот это правильно денис. Злее будешь.
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