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    Глушаков – о непопадании на ЧМ: «Я знаю себе цену и то, что я не хуже любого другого игрока в сборной России»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что он не хуже любого игрока сборной России, которые были включены в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.

    – Несмотря на непопадание в сборную на чемпионат мира, вы не закрылись. Даете интервью, выступаете экспертом на телевидении. Хотя многие ожидали, что вы не будете в такой момент общаться с прессой.

    – Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски (смеется).

    Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше.

    Источник: «Российская газета»

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    19.06.2018 15:47
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:04

      Все правильно Денис ,докажи на что ты способен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июня 2018, 23:01

      О вот это правильно денис.
      Злее будешь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июня 2018, 20:28

      Много текста..
      резюме.
      ГРОШаков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:45

      с одной стороны понять его можно, но с другой концовку чемпионата выдал плоховатую да и повреждение до кучи случилось, поэтому решение не вызывать выглядит логичным, чего не скажешь о решении по Денисову и Игнатьеву.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 июня 2018, 19:04

      И тут Остапа понесло... Видать накатил самогоночки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 19 июня 2018, 18:02

      Уж полезней больного Дзагоева был бы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 19 июня 2018, 17:51

      Головин, Зобнин, Кузяев, Газинский? Не, не слышал. И это только на твоей позиции. Как говорится, если человек знает себе цену, то я знаю его профессию. Фаны локо не дадут соврать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Smithy 19 июня 2018, 18:37

      Газинский каким боком в этот список попал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Smithy 19 июня 2018, 18:38

      По остальным согласен , но Кузяева и Газинского Глушак не хуже !

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 июня 2018, 17:45

      Вот и докажи со Спартаком в ЛЧ и новом сезоне.

      11
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 19 июня 2018, 17:39

      Понятен конфликт Денисова и Черчесова,но почему не взяли Глушакова не понимаю,хороший игрок с мощным ударом

      2
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 19 июня 2018, 17:29

      Вот в том то и дело,что он не знает свою реальную цену.Если бы было так как он говорит его давно пригласили в Европу в топ клубы, а так он на фиг никому не нужен и реальная цена его пока копейки....

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