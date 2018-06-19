Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У болельщика сборной Колумбии в Москве украли драгоценностей на 50 миллионов

У болельщика сборной Колумбии в Москве украли драгоценностей на 50 миллионов

19 июня 2018, 13:17
18

Колумбийский болельщик Хуан, приехавший поддержать свою сборную на чемпионат мира-2018, стал жертвой ограбления.

В Москве у него украли драгоценностей почти на 50 миллионов рублей. Воры пробрались в номер-люкс фаната в отеле «4 Seasons» в самом центре столицы.

В четверг, 14 июня, в день открытия турнира всего за 35 минут, пока Хуан выходил из номера, кто-то проник в помещение, вытащил шкатулки, мешочки, коробочки и сбежал.

Основная версия – работал кто-то из ближайшего окружения Хуана.

С полным списком украденного можно ознакомиться в источнике.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Колумбия
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyk
1529403732
А нафига везти на другой конец планеты драгоценностей на 50 миллионов? Воров это не оправдывает, конечно, но поступок и правда бездумный.
Ответить
zatonn
1529403905
А может тут как у А.С.Шпака - три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая.... три .... куртки. В общем пусть собака с милицией приходит и разбирается))))
Ответить
djem94
1529404625
этот болельщик Хуан певец Малумо вообще то.для него это копейки с его успехами в бизнесе
Ответить
A-Den
1529405940
Судя по тому сколько там драгоценностей, он все золото Колумбии привез в Россию
Ответить
Аэратор
1529406131
может у него травы увели на полтишок ляма
Ответить
KOLBIS
1529407343
У папы было три сына,*****,ГОМЕС и просто ХУЛИО...
Ответить
Рубик Докоян
1529407513
Эти заявы для таможни на обратном пути. Так в Питере финны раньше делали. Пробухают или продадут видеоаппаратуру, а потом идут в контору с заявлением, что их обокрали. Не знаю как выступит сборная России по футболу, но сборные домушников, карманников и щипачей всех мастей озолотятся прилично.
Ответить
Zenmaster
1529408729
Такие вещи сдают на хранение в сейф -- да вообще куйня это всё !!!
Ответить
Ден 781
1529422219
Ещё наркоты украли на миллиард
Ответить
OfaZavr
1529424254
конечно это кто-то из его ближайшего окружения, тот кто точно знал где и что он хранит, вот легко и незаметно все сделал)
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
2
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+