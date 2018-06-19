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    У болельщика сборной Колумбии в Москве украли драгоценностей на 50 миллионов

    Колумбийский болельщик Хуан, приехавший поддержать свою сборную на чемпионат мира-2018, стал жертвой ограбления.

    В Москве у него украли драгоценностей почти на 50 миллионов рублей. Воры пробрались в номер-люкс фаната в отеле «4 Seasons» в самом центре столицы.

    В четверг, 14 июня, в день открытия турнира всего за 35 минут, пока Хуан выходил из номера, кто-то проник в помещение, вытащил шкатулки, мешочки, коробочки и сбежал.

    Основная версия – работал кто-то из ближайшего окружения Хуана.

    С полным списком украденного можно ознакомиться в источнике.

    Источник: Telegram

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    19.06.2018 13:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:21

      Версия о колумбийском следе наиболее вероятна.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:04

      конечно это кто-то из его ближайшего окружения, тот кто точно знал где и что он хранит, вот легко и незаметно все сделал)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 июня 2018, 18:30

      Ещё наркоты украли на миллиард

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:22

      Колумбийского полицейского пригласите ) поможет в расследовании)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Тибер 19 июня 2018, 17:12

      Я бы Коломбо пригласил! Созвучно просто)) А если серьёзно, на кой хрен он сюда столько ценностей привёз?

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 июня 2018, 15:17

      Что за пропаганда запрещенных сайтов))) Подробнее узнать в источнике... провокация) Бомбардир-беспредельщик

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 19 июня 2018, 15:05

      Это бред, подстава, мошенничество, что угодно, только.... В общем, не берите в голову....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 июня 2018, 14:45

      Такие вещи сдают на хранение в сейф -- да вообще куйня это всё !!!

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 июня 2018, 14:43

      правильно сделали,нехер светить и таскать такое.Умнее будет.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июня 2018, 14:25

      Эти заявы для таможни на обратном пути. Так в Питере финны раньше делали. Пробухают или продадут видеоаппаратуру, а потом идут в контору с заявлением, что их обокрали. Не знаю как выступит сборная России по футболу, но сборные домушников, карманников и щипачей всех мастей озолотятся прилично.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июня 2018, 14:22

      У папы было три сына,*****,ГОМЕС и просто ХУЛИО...

      2
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