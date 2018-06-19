У болельщика сборной Колумбии в Москве украли драгоценностей на 50 миллионов

Колумбийский болельщик Хуан, приехавший поддержать свою сборную на чемпионат мира-2018, стал жертвой ограбления.

В Москве у него украли драгоценностей почти на 50 миллионов рублей. Воры пробрались в номер-люкс фаната в отеле «4 Seasons» в самом центре столицы.

В четверг, 14 июня, в день открытия турнира всего за 35 минут, пока Хуан выходил из номера, кто-то проник в помещение, вытащил шкатулки, мешочки, коробочки и сбежал.

Основная версия – работал кто-то из ближайшего окружения Хуана.

С полным списком украденного можно ознакомиться в источнике.