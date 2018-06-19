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  • В Москве задержаны трое граждан Мексики и представитель Ирана. Они обвиняются в кражах

В Москве задержаны трое граждан Мексики и представитель Ирана. Они обвиняются в кражах

19 июня 2018, 09:54
3

В Москве во время проведения ЧМ-2018 по подозрению в краже задержаны трое граждан Мексики и один представитель Ирана. Все они находятся в карантинном отделении СИЗО № 5.

Гражданин Мексики Марко Антонио обвиняется в краже восьми тысяч долларов. Свою вину он не признал. Двое других представителей Мексики являются его друзьями. Гражданин Ирана Фаламарз Ахмадигурехьили обвиняется в краже тысячи долларов. Он утверждает, что его оклеветал болельщик из Бразилии.

«После проведения медицинского осмотра им была предоставлена возможность принять душ и переодеться в чистую одежду. В соответствии с российским законодательством при поступлении в учреждение все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости.

Ежедневно им предоставляется прогулка, смена постельного белья осуществляется еженедельно. Все содержащиеся под стражей, в том числе и иностранные граждане, ежедневно получают трехразовое питание. В каждой камере кроме водопроводной, есть кипяченая вода, которую предоставляют в необходимом для содержащихся под стражей объеме.

Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин», – рассказал представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Мексика Иран
Комментарии (3)
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Rabinovi_ch
1529393337
"Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин", – рассказал представитель столичного управления Но интернета в СИЗО нет, гы. - Добавил представитель
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Nikita Suarez
1529395212
Колымить господа приехали видимо..наша тюрьма для них санаторием думаю покажется
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Обер-КанцлерЪ
1529416135
ЧМ закончится и их по тихому домой отправят, сейчас просто надо показать что у нас самые лучшие в мире условия содержания подозреваеых видимо и всё такое)
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