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    В Москве задержаны трое граждан Мексики и представитель Ирана. Они обвиняются в кражах

    В Москве во время проведения ЧМ-2018 по подозрению в краже задержаны трое граждан Мексики и один представитель Ирана. Все они находятся в карантинном отделении СИЗО № 5.

    Гражданин Мексики Марко Антонио обвиняется в краже восьми тысяч долларов. Свою вину он не признал. Двое других представителей Мексики являются его друзьями. Гражданин Ирана Фаламарз Ахмадигурехьили обвиняется в краже тысячи долларов. Он утверждает, что его оклеветал болельщик из Бразилии.

    «После проведения медицинского осмотра им была предоставлена возможность принять душ и переодеться в чистую одежду. В соответствии с российским законодательством при поступлении в учреждение все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости.

    Ежедневно им предоставляется прогулка, смена постельного белья осуществляется еженедельно. Все содержащиеся под стражей, в том числе и иностранные граждане, ежедневно получают трехразовое питание. В каждой камере кроме водопроводной, есть кипяченая вода, которую предоставляют в необходимом для содержащихся под стражей объеме.

    Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин», – рассказал представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

    Источник: Интерфакс

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    19.06.2018 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июня 2018, 16:48

      ЧМ закончится и их по тихому домой отправят, сейчас просто надо показать что у нас самые лучшие в мире условия содержания подозреваеых видимо и всё такое)

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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 19 июня 2018, 11:00

      Колымить господа приехали видимо..наша тюрьма для них санаторием думаю покажется

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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 19 июня 2018, 10:28

      "Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин", – рассказал представитель столичного управления

      Но интернета в СИЗО нет, гы. - Добавил представитель

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