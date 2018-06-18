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    Уткин – об «Амкаре»: «Помер Максим, да и хер с ним»

    Известный российский комментатор Василий Уткин высказал мнение о том, что «Амкар» прекратил свое существование.

    Сегодня стало известно, что пермяки не будут заявляться в ПФЛ на следующий сезон из-за отсутствия должного финансирования. Ранее РФС лишил клуб лицензии на выступление в РФПЛ и ФНЛ.

    «Амкар» прекратил свое существование. Помер Максим, да и хер с ним», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    «Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 года команда неизменно выступала в Премьер-лиге.

    Источник: Telegram

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    18.06.2018 18:12
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 21 июня 2018, 11:37

      кусок уткина он и в африке - кусок говна.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 июня 2018, 17:48

      Васька,он и в Африке Васька.
      Отовсюду его гонят и ему поневоле остается,только вот такие гаденькие вбросы делать.((

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 12:41

      Зажравшийся поросёнок.Он считает,что "слабый" Амкар не потеря для России.Ошибаешься,Васярик ! Амкар очень нужен нашему футболу.Очень ! Об него в этом сезоне сколько сильных зубы сломали? Его т.н. автобус -прекрасный тренажёр для топовых клубов,которые традиционно плохо вскрывают организованную оборону. Чемпион вообще об него убился !Очень нужный клуб мы и болелы славного,трудового города Перми потеряли!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 19 июня 2018, 08:10

      Сколько же гнилья и желчи в этом жирном ублюдке....и на этом говне своем делает себе пиар

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июня 2018, 00:25

      Что это чучело несет ?За словами вообще не следит

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 23:00

      Хотя бы подумал что сказал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      Ден71 18 июня 2018, 21:33

      Чучел, это с тобой хер будет

      4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июня 2018, 20:55

      Вася похоже совсем дурнулся, посчитал что он реабилитирован, раз позвали на Первый. Как был невежливым человеком, так ничего его не исправило. Позорище.

      6
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 июня 2018, 20:17

      Чего на этого дурака обижаться?! Лет 15 понятно, что он дурнина. Я бы сильно удивился, если бы он сказал что-то мудрое.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 20:09

      глупость сморозил за которую по хорошему должно быть стыдно, но Уткину стыдно точно не будет.

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