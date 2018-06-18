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Уткин – об «Амкаре»: «Помер Максим, да и хер с ним»

18 июня 2018, 18:12
24

Известный российский комментатор Василий Уткин высказал мнение о том, что «Амкар» прекратил свое существование.

Сегодня стало известно, что пермяки не будут заявляться в ПФЛ на следующий сезон из-за отсутствия должного финансирования. Ранее РФС лишил клуб лицензии на выступление в РФПЛ и ФНЛ.

«Амкар» прекратил свое существование. Помер Максим, да и хер с ним», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 года команда неизменно выступала в Премьер-лиге.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Уткин Василий
Комментарии (24)
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panmon
1529335296
Следующим Василь - также хер с ним
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Dmitriy.Rosso
1529336458
Красавчик! Дерьмового футбола должно быть меньше. Ждём других амкаров))) Как же я рад что Амкар помер)))
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Дави гниду
1529337499
Одним автобусом меньше.
Ответить
dddolphin
1529340411
Протрезвеет Уткин, не будет бреда сутки.
Ответить
VOLK83
1529340821
ЧМО - ты Уткин, это о тебе никто не вспомнит.
Ответить
Урия Гип
1529341528
Заткните уже кто-нибудь эту говорящую задницу.
Ответить
OfaZavr
1529341791
глупость сморозил за которую по хорошему должно быть стыдно, но Уткину стыдно точно не будет.
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Александр52
1529344517
Вася похоже совсем дурнулся, посчитал что он реабилитирован, раз позвали на Первый. Как был невежливым человеком, так ничего его не исправило. Позорище.
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Ден71
1529346801
Чучел, это с тобой хер будет
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XaXatyn
1529357103
Что это чучело несет ?За словами вообще не следит
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