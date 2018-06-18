Уткин – об «Амкаре»: «Помер Максим, да и хер с ним»

Известный российский комментатор Василий Уткин высказал мнение о том, что «Амкар» прекратил свое существование.

Сегодня стало известно, что пермяки не будут заявляться в ПФЛ на следующий сезон из-за отсутствия должного финансирования. Ранее РФС лишил клуб лицензии на выступление в РФПЛ и ФНЛ.

«Амкар» прекратил свое существование. Помер Максим, да и хер с ним», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 года команда неизменно выступала в Премьер-лиге.