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В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду на новый

18 июня 2018, 13:59
16

В аэропорту Мадейры установили новый бюст нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Произошло это после матча первого тура группового раунда чемпионата мира с Испанией (3:3), в котором футболист оформил хет-трик.

Предыдущую скульптуру, созданную Эмануэлем Сантосом, широко раскритиковали за качество исполнения. Она была заменен по просьбе семьи форварда.

Несмотря на первую неудачную попытку автором новой работы также стал Сантос. Его торжественное открытие состоится в четверг, 21 июня.

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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maratagliulin
1529320201
Мне кажется, что Роналду скульптору не нравится - оба бюста не похожи на оригинал
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Добрый Бобер
1529320449
То же не то. Вот если соединить их лучшие черты в одном, то будет самое то.
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Stavropolets
1529320475
Мдаааа, что один, что другой, вообще не похожи
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panmon
1529320517
Простой вывод - Хреновый скульптор
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mihail200606
1529320669
вторая попытка тоже не зачет...
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bset
1529321866
Ну с третьего раза точно получится
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alexa1995
1529322074
Нужно отсканировать Рона и на ЧПУ нормальныц бюст сделать
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MU-fanatic
1529335349
предыдущий вариант был более близким к реальности!)
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OfaZavr
1529338901
еще хуже, теперь Роналду мало того что непохож так еще удивлен и растерян))
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zigbert
1529346641
Придется опять переделывать.
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