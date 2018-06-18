В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду на новый

В аэропорту Мадейры установили новый бюст нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Произошло это после матча первого тура группового раунда чемпионата мира с Испанией (3:3), в котором футболист оформил хет-трик.

Предыдущую скульптуру, созданную Эмануэлем Сантосом, широко раскритиковали за качество исполнения. Она была заменен по просьбе семьи форварда.

Несмотря на первую неудачную попытку автором новой работы также стал Сантос. Его торжественное открытие состоится в четверг, 21 июня.