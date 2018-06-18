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    В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду на новый

    В аэропорту Мадейры установили новый бюст нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Произошло это после матча первого тура группового раунда чемпионата мира с Испанией (3:3), в котором футболист оформил хет-трик.

    Предыдущую скульптуру, созданную Эмануэлем Сантосом, широко раскритиковали за качество исполнения. Она была заменен по просьбе семьи форварда.

    Несмотря на первую неудачную попытку автором новой работы также стал Сантос. Его торжественное открытие состоится в четверг, 21 июня.

    Источник: Marca

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    18.06.2018 13:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:30

      Придется опять переделывать.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:21

      еще хуже, теперь Роналду мало того что непохож так еще удивлен и растерян))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 июня 2018, 19:00

      Третий сорт не брак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 июня 2018, 18:22

      а по факту просто безрукий скульптор)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 июня 2018, 18:22

      предыдущий вариант был более близким к реальности!)

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 июня 2018, 17:28

      нет чтобы привлечь к этому делу русских скульптуров, бедняги мучают родственников Роналду. И понять их можно. Им же хочется хоть какого то сходства с оригиналом.

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      Рейтинг: +166

      alexa1995 18 июня 2018, 14:41

      Нужно отсканировать Рона и на ЧПУ нормальныц бюст сделать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июня 2018, 14:37

      Ну с третьего раза точно получится

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2018, 14:17

      вторая попытка тоже не зачет...

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 июня 2018, 14:15

      Простой вывод - Хреновый скульптор

      6
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      Рейтинг: +223

      Cupota > panmon 18 июня 2018, 14:18

      Ты ничего не понимаешь в искусстве! Он так видит!

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota > panmon 18 июня 2018, 14:20

      Посмотрел на бюст Бейла того же автора и понял, что ты прав - он ху плохой скульптор. Оооочень плохой скульптор.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Cupota 18 июня 2018, 14:45

      Может быть ты прав и он просто плохо видит :)

      2
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