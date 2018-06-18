Лопырева – Путину: «Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста»

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева пригласила президента России Владимира Путина​ на матч национальной команды против Египта.

«Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? P.S. Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста», – написала Лопырева в твиттере.

Матч с египтянами состоится 19 июня. Вице-чемпионы Африки в стартовой игре уступили уругвайцам с минимальным счетом.