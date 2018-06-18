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    Лопырева – Путину: «Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста»

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева пригласила президента России Владимира Путина​ на матч национальной команды против Египта.

    «Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? P.S. Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста», – написала Лопырева в твиттере.

    Матч с египтянами состоится 19 июня. Вице-чемпионы Африки в стартовой игре уступили уругвайцам с минимальным счетом.

    Источник: Twitter

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    18.06.2018 08:07
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 июня 2018, 18:09

      ты и ртом своим неплохо справляешься Упырева!!!

      -1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 18 июня 2018, 15:38

      Ещё бы как внимание к себе привлечь иди лопай семечки на стадион.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июня 2018, 12:14

      ты смотри фея обьявилась ? ты же посол так вот и пошла

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 июня 2018, 11:38

      И как эта простолюдинка челобитную царю подает? Что за панибратство??? Должна была записать видеообращение стоя на коленях и со слезами. Сейчас это модно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июня 2018, 10:40

      А она его знает ??? Полное без культурее обращаться вот так к не знакомому человеку.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:18

      Выбрала самый подходящий момент для пиара.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 10:07

      лопырева скажи ему лучше-пусть народу пенсии вернет !

      11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 09:56

      Надо же пропиариться. Видать уже никто на нее не ходит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2018, 09:53

      Подхалимы и шлюхи воеруг Солнцеликого:)

      8
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 18 июня 2018, 09:52

      Нет, больше он не придет. А то вдруг сборная начнет играть в "навальный футбол"? И опять прозвучит фамилия Неназываемого на 1 канале, не приведи Господь... Ужос, ужос!!! https://www.currenttime.tv/a/29293980.html

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