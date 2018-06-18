Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лопырева – Путину: «Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста»

Лопырева – Путину: «Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста»

18 июня 2018, 08:07
24

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева пригласила президента России Владимира Путина​ на матч национальной команды против Египта.

«Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? P.S. Владимир Владимирович, приходите на Россия – Египет, пожалуйста», – написала Лопырева в твиттере.

Матч с египтянами состоится 19 июня. Вице-чемпионы Африки в стартовой игре уступили уругвайцам с минимальным счетом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Египет Путин Владимир
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1529299371
Мадам, я таки извиняюсь, но куда это вас так послали, шо вы пришли именно сюда ?...
Ответить
alex1951
1529299474
Ло Пыревой... Твое ,пожалуста не катит, Если ты считаешь себя такой ,вся из себя вкусняшкой, То примени свое самое смертельное оружие,он же ж мужчина как-никак, Устрой романтический ужин ,разведи ножки (не путать с мостами),белые ночи,прогулка по Неве,притупи бдительность и тихонечко к 20.00 заманишь на ,,дорогой,, его сердцу стадион.... Дальше уже не твое дело....Черчес и Со заполучат ан дреналин!
Ответить
SEREGA 64
1529301220
ЭТОГО УПЫРЯ ОДНИ ЛИЗОБЛЮДЫ ОКРУЖАЮТ И ВСЕ ТАМ ВО ВЛАСТИ ТАКИЕ ТОЖЕ А СТОИТ УПЫРЮ СЛЕТЕТЬ ЭТИ НАСЕКОМЫЕ СРАЗУ ДРУГОГО НАЧНУТ ОБЛИЗЫВАТЬ И ХОЗЯИНА СДАДУТ С ПОТРОХАМИ ТАКАЯ ХОЛУЙСКАЯ У НАС ВЛАСТЬ И ИХ МОКРОЩЁЛКИ
Ответить
Igor Belousov
1529301890
правильно соображает деффчонка
Ответить
ЮНик
1529304735
Нет, больше он не придет. А то вдруг сборная начнет играть в "навальный футбол"? И опять прозвучит фамилия Неназываемого на 1 канале, не приведи Господь... Ужос, ужос!!! https://www.currenttime.tv/a/29293980.html
Ответить
la verdad
1529304810
Подхалимы и шлюхи воеруг Солнцеликого:)
Ответить
САДЫЧОК
1529305652
лопырева скажи ему лучше-пусть народу пенсии вернет !
Ответить
zigbert
1529306315
Выбрала самый подходящий момент для пиара.
Ответить
Патронташ
1529311092
И как эта простолюдинка челобитную царю подает? Что за панибратство??? Должна была записать видеообращение стоя на коленях и со слезами. Сейчас это модно.
Ответить
MU-fanatic
1529334555
ты и ртом своим неплохо справляешься Упырева!!!
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+