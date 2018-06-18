«МЮ» предложит 60 миллионов за Виллиана

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Челси» и сборной Бразилии Виллианом.

Минувшей зимой манкунианцы уже делали предложение «аристократам» о покупке 29-летнего бразильца, но получили отказ. В «МЮ» готовы пойти на увеличение суммы трансфера до 60 миллионов фунтов стерлингов.

Инициатором этой покупки является главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который работал с хавбеком в «Челси». Действующий контракт Виллиана с лондонцами рассчитан до середины 2020 года.