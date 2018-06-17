ЧМ-2018. Бразилия не смогла выиграть у Швейцарии

еще одна неожиданность игрового дня. Швейцария конечно не как Мексика играла но тоже вполне достойно. не дали особо ничего создать бразильцам и если бы не шикарный удар Коутиньо из-за пределов штрафной могли бы продуть так же как и немцы)
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии.
Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника Филиппе Коутиньо швейцарцы ответили забитым мячом Стивена Цубера.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа E. 1-й тур
Бразилия – Швейцария – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Коутиньо, 20; 1:1 – Цубер, 50.
Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 67), Виллиан, Жезус (Фирмино, 79), Неймар.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами (Закария, 71), Цубер, Джемайли, Шакири, Сеферович (Эмболо, 80).
Предупреждения: Каземиро, 47 – Лихтштайнер, 31; Шер, 65; Бехрами, 68.