ЧМ-2018. Бразилия не смогла выиграть у Швейцарии

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника Филиппе Коутиньо швейцарцы ответили забитым мячом Стивена Цубера.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Бразилия – Швейцария – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Коутиньо, 20; 1:1 – Цубер, 50.

Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 67), Виллиан, Жезус (Фирмино, 79), Неймар.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами (Закария, 71), Цубер, Джемайли, Шакири, Сеферович (Эмболо, 80).

Предупреждения: Каземиро, 47 – Лихтштайнер, 31; Шер, 65; Бехрами, 68.

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