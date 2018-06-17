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ЧМ-2018. Бразилия не смогла выиграть у Швейцарии

17 июня 2018, 22:55
61

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника Филиппе Коутиньо швейцарцы ответили забитым мячом Стивена Цубера.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Бразилия – Швейцария – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Коутиньо, 20; 1:1 – Цубер, 50.

Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 67), Виллиан, Жезус (Фирмино, 79), Неймар.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами (Закария, 71), Цубер, Джемайли, Шакири, Сеферович (Эмболо, 80).

Предупреждения: Каземиро, 47 – Лихтштайнер, 31; Шер, 65; Бехрами, 68.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Швейцария Коутиньо Филиппе Цубер Стивен
Комментарии (61)
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BAIv
1529265698
радует ЧМ . записные фавориты не могут выиграть , в отношении Бразилии надо пахать всю игру, а то видят, что сильнее и играют в пол -ноги... в этой игре больше конечно Бразильцы не отработали , чем самая миллитари-страна заслужила ничейку
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Par Mezan
1529265719
Ха, прокатило... А короли -то ---- ГОЛЫЕ!!! Зато причёски. как у звиздорасов!
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Shogun
1529265726
Звёзды бл9 забили гол и давай сушить игру и такая же ху...я была и у Испании, вели 2-3 и так же давай перепас играть, а тут прибежал Нырялду и 3-3 и это самый отстойный ЧМ в плане игры м тем более голов, одни с...ка звёзды бумажные, да пижоны с симулянтами, а про автобус вообще молчу один удар и сушилка
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slavа0508
1529265804
Да уж,,,,тяжко грандам очки даются,,,а то вообще не даются,,,,Тем интереснее ЧМ,,,интрига уже с самого начала чемпионата,,,,на ставках правда погорел здорово,,,,но интересный чемпионат в компинсацию,,,
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cska-62
1529266175
Бразилия – Швейцария 1 : 1 Можно, конечно, говорить о том, что швейцарцам дважды помог судья, но больше всего себе нагадили сами бразильца. 20 минут у них игра шла, но после гола Коутиньо они стали изображать на поле труд колхозников на благо Светлого Коммунистического Будущего… И поплатились за это ничьёй. После ответного мяча в игру вернуться у них уже не получилось. Увы. Сегодня мы увидели не «кудесников мяча», а талантливых ребят, исполнявших роли колхозников.
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BAIv
1529266191
еще бы и второй тур подарил кучу непрогнозируемых результатов
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Полная Канистра
1529266890
неймар как петушок контраст очень хороший был на поле виден
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portero
1529269143
так даже интереснее отношение к к работе сказывается на результате. пусть как можно больше фаворитов зажравшихся опустят как можно ниже!!!!!
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panmon
1529271480
Этим Роналду выделяется на фоне остальных звёзд. Он тащер! может Салах ещё... все остальные звёзды сверкают когда игра у всей команды идёт.
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swot1205
1529301019
Бразилия поплатилась за самоуверенность и за слишком понтливого Неймара
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