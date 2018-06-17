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    ЧМ-2018. Бразилия не смогла выиграть у Швейцарии

    В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии.

    Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника Филиппе Коутиньо швейцарцы ответили забитым мячом Стивена Цубера.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

    Бразилия – Швейцария – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 20; 1:1 – Цубер, 50.

    Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Паулиньо (Аугусто, 67), Виллиан, Жезус (Фирмино, 79), Неймар.

    Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами (Закария, 71), Цубер, Джемайли, Шакири, Сеферович (Эмболо, 80).

    Предупреждения: Каземиро, 47 – Лихтштайнер, 31; Шер, 65; Бехрами, 68.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 22:55
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 10:38

      еще одна неожиданность игрового дня. Швейцария конечно не как Мексика играла но тоже вполне достойно. не дали особо ничего создать бразильцам и если бы не шикарный удар Коутиньо из-за пределов штрафной могли бы продуть так же как и немцы)

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 18 июня 2018, 09:36

      Был на матче. Это было круто!!! Бразилы - слишком звездные, это им мешает... Часовщики - молодцы. Командно терпели, командно забили...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2018, 09:23

      что Неймар что Месси сыграли ужасно и тренеры не могут с ними ничего поделать а надо то всего приструнить и обязать играть в пас с партнерами а не лезть на тупую обводку сопернику так легко и это было видно не вооруженным взглядом Неймар кстати ни разу за матч не ушел от Бехрами а если бы играл в пас было бы больше пользы

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Garrincha58 18 июня 2018, 10:02

      сравнивать Месси и Неймара НЕВОЗМОЖНО даже в этих матчах ! Месси дважды пробил едва не забив !просто игра не получилась ! а Неймар плохой игрок !0он абсолютно не командный ! сколько раз он тормозил игру ! неоправданно останавливался и как козлик прыгал возле мяча типа финтил !

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 июня 2018, 08:50

      Бразилия поплатилась за самоуверенность и за слишком понтливого Неймара

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 18 июня 2018, 08:48

      Чемпионат становится забавным.
      Не буду перечислять все игры,но без чудес было не обойтись,
      А это здорово!
      Предчувствую,что после второго тура,кто то сильно будет плакать,
      причем из тех ,кого автоматом видят в 1\4 финале!
      Что касается России мужики,осталось сделать один шажочек,но очеееень важный...
      90 каких то минут ,либо до позора,либо до славы!
      ps Лопырева права, Царь должон быть!
      Чемп - его детище! Раз...
      Если он такой ,,правильный,, - то просто обязан быть,
      иначе все слова о празднике футбола - фуфло!

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 18 июня 2018, 08:37

      От этих "звёзд" больше понтов, чем пользы. За редким исключением.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 июня 2018, 08:29

      Раньше бразильцы играли по принципу : мы забьём сколько захотим, а они сколько смогут. А теперь забили один и успокоились - вот и поплатились......

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 июня 2018, 08:16

      Неймара совсем забили,жесткий стал футбол,около ворот при угловых вообще вольная борьба идет.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 18 июня 2018, 07:44

      Бразилы допижонились. Что ж, тем интереснее наш ЧМ. Больше интрига и нет бесспорных фаворитов.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 18 июня 2018, 06:59

      Понтов много кидали.

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