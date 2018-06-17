Де Хеа: «Ошибка в матче с Португалией? Хотел бы, чтобы болельщики поддержали меня»

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа прокомментировал свою игру в матче 1-го тура чемпионата мира против сборной Португалии (3:3). Де Хеа допустил ошибку, которая привела к голу.

«Я не вижу большой поддержки из Испании. Я достаточно критикую самого себя. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали меня в тяжелый момент, но я рад, что тренер и партнеры по команде делают это.

Такое бывает. Это ошибка. Мы надеваем перчатки, идем на поле и знаем, что это сложно. Я спокоен, это был сложный мяч. Я продолжу тренироваться и постараюсь, чтобы дальше все было нормально. Я никого не убил», – сказал Де Хеа.

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