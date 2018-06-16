«Наполи» может арендовать Чеха у «Арсенала»

«Наполи» рассматривает вариант с арендой голкипера «Арсенала» Петра Чеха.

36-летний футболист входит в список потенциальных трансферов голубых.

Сегодня президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис сообщил, что на пост номер один клуб также рассматривает кандидатуры Альфонсе Ареола («ПСЖ»), Кейлора Наваса («Реал») и Алекса Мерета («Удинезе»).

Новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти уже работал с Чехом в «Челси». Предполагается, что голкипер может быть заинтересован в такой сделке, поскольку в случае прихода из «Байера» Бернда Лено он может сесть в запас.

Чех перешел в «Арсенал» из «Челси» в 2015 году за 14 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2019 года.