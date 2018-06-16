Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Никогда не выделяю кого-то поименно, но сейчас выделю Головина»

    Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил игру Александра Головина в матче против Саудовской Аравии (5:0, 1-й тур группы А, ЧМ-2018).

    «Никогда не выделяю кого-то поименно, поскольку футбол – работа бригадная. Но на сей раз отступлю от правил и отмечу Головина. Об этом молодом человеке много говорят, обсуждают, нужно ли ему уезжать за рубеж и кому из топ-клубов он может быть интересен. Стартовая встреча ЧМ-2018 показала, что в сравнении с Евро-2016 Александр повзрослел и окреп.

    И дело даже не в том, что он участвовал в организации трех голов и сам забил мяч-красавец. Просто хавбек сделал то, что от него требовалось на тренерской установке. А это самое главное – значит, Головин уже вышел на тот уровень, когда на него можно делать ставку в выборе тактики», – сказал Романцев.

    Напомним, в игре на «Лужниках» полузащитник ЦСКА забил гол со штрафного и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2018 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 июня 2018, 11:59

      Нам бы еще пару тройку таких футболистов и можно было далеко пройти!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 16 июня 2018, 11:50

      ну и у нас появился хороший футболист, удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 16 июня 2018, 11:20

      Головину надо стараться, ведь на него положили глаз итальянцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 16 июня 2018, 10:59

      ГОЛовину сам Аллах велел стать великим голеодором.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 июня 2018, 10:48

      Вокруг Головина можно строить команду-это большой плюс!Смотришь и другие подтянутся.Не сглазить бы парня,а то одни восторги,дай то бог в двух гарантированных играх показать такой уровень!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1746

      Alex Y 16 июня 2018, 10:47

      Не зря его Ювентус хочет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -37

      kaop77 16 июня 2018, 10:26

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 16 июня 2018, 10:02

      а за 8,5 лет подготовки к ЧМ нельзя было воспитать 23 игрока уровня Головина?..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер > mikitka 16 июня 2018, 10:38

      Думаешь можно воспитать игрока на заказ??
      Ну тогда размести заказ в Португалии на пятерых Роналду и в Италии на троих Баджо.
      Посмеёмся все вместе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      mikitka > Kрейсер 16 июня 2018, 13:48

      для Головина сравнение с Роналду или Баджо - это оооооооооочень лестно. А про "невозможность воспитать" расскажи Бельгии, у которой футболистов уровня Головина более 30-ти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер > mikitka 16 июня 2018, 18:30

      Головину до Баджо и Роналду оооооооооооочень далеко.
      Просто, кто на что горазд.
      Мы сподобились всего лишь на Головина, а Португалия разродилась Роналду.
      Вот и всё сравнение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 10:02

      На фоне даже никакой Саудовской Аравии некоторые наши футболисты также были никакими... Установку получают все футболисты, только одни играют в футбол, проявляя своё мастерство и игровой футбольный интеллект, а другие выполняют установку. Вот и вся разница, и я бы это выделил...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Рубик Докоян 16 июня 2018, 10:26

      Я тоже не понимаю, за что некоторых игроков выпускают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 16 июня 2018, 10:50

      У каждого свои игровые приоритеты, схемы, наработки. У нас футбол начинают превращать в шахматы. Бывает, что игра не пойдёт, ну не его день и примеров по разным сборным достаточно. У нас у Феди не задалось, а вышедшие на замену Черышев и Дзюба удачно вошли в игру, что тоже не всем удаётся. Я не понимаю почему сидит Лёша Миранчук и Кузяев, как готов Ерохин ? У Стаса свои приоритеты и у него Самедов постоянно в основе. В схеме 4-4-1-1 в качестве выдвинутого напа Смолов или Дзюба, но под ними я бы предпочёл Лёшу Миранчука. Головин играет в центре и не фиг его к бровке сдвигать. На краях могут Кузяев, Зобнин, Ерохин из полузащитников сыграть. Но беспокоит линия ЦЗ там у нас минное поле...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11