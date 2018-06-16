Романцев: «Никогда не выделяю кого-то поименно, но сейчас выделю Головина»

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил игру Александра Головина в матче против Саудовской Аравии (5:0, 1-й тур группы А, ЧМ-2018).

«Никогда не выделяю кого-то поименно, поскольку футбол – работа бригадная. Но на сей раз отступлю от правил и отмечу Головина. Об этом молодом человеке много говорят, обсуждают, нужно ли ему уезжать за рубеж и кому из топ-клубов он может быть интересен. Стартовая встреча ЧМ-2018 показала, что в сравнении с Евро-2016 Александр повзрослел и окреп.

И дело даже не в том, что он участвовал в организации трех голов и сам забил мяч-красавец. Просто хавбек сделал то, что от него требовалось на тренерской установке. А это самое главное – значит, Головин уже вышел на тот уровень, когда на него можно делать ставку в выборе тактики», – сказал Романцев.

Напомним, в игре на «Лужниках» полузащитник ЦСКА забил гол со штрафного и отдал две результативные передачи.