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  • Романцев: «Никогда не выделяю кого-то поименно, но сейчас выделю Головина»

Романцев: «Никогда не выделяю кого-то поименно, но сейчас выделю Головина»

16 июня 2018, 09:38
14

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил игру Александра Головина в матче против Саудовской Аравии (5:0, 1-й тур группы А, ЧМ-2018).

«Никогда не выделяю кого-то поименно, поскольку футбол – работа бригадная. Но на сей раз отступлю от правил и отмечу Головина. Об этом молодом человеке много говорят, обсуждают, нужно ли ему уезжать за рубеж и кому из топ-клубов он может быть интересен. Стартовая встреча ЧМ-2018 показала, что в сравнении с Евро-2016 Александр повзрослел и окреп.

И дело даже не в том, что он участвовал в организации трех голов и сам забил мяч-красавец. Просто хавбек сделал то, что от него требовалось на тренерской установке. А это самое главное – значит, Головин уже вышел на тот уровень, когда на него можно делать ставку в выборе тактики», – сказал Романцев.

Напомним, в игре на «Лужниках» полузащитник ЦСКА забил гол со штрафного и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия ЦСКА Головин Александр
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1529132550
На фоне даже никакой Саудовской Аравии некоторые наши футболисты также были никакими... Установку получают все футболисты, только одни играют в футбол, проявляя своё мастерство и игровой футбольный интеллект, а другие выполняют установку. Вот и вся разница, и я бы это выделил...
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mikitka
1529132565
а за 8,5 лет подготовки к ЧМ нельзя было воспитать 23 игрока уровня Головина?..
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kaop77
1529134002
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Alex Y
1529135243
Не зря его Ювентус хочет)
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Юрий Крутько
1529135309
Вокруг Головина можно строить команду-это большой плюс!Смотришь и другие подтянутся.Не сглазить бы парня,а то одни восторги,дай то бог в двух гарантированных играх показать такой уровень!
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anjaneri
1529135968
ГОЛовину сам Аллах велел стать великим голеодором.
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mamba9090909
1529137219
Головину надо стараться, ведь на него положили глаз итальянцы.
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vovan55
1529139024
ну и у нас появился хороший футболист, удачи
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Опорник84
1529139570
Нам бы еще пару тройку таких футболистов и можно было далеко пройти!
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