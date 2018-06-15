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    Роналду: «Португалия показала, что всегда бьется до конца»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании (3:3).

    «Мы показали, что всегда бьемся до конца. Испания доминировала по владению мячом. Здесь это одна из лучших команд мира, но мы верили до конца.

    В первую очередь, нужно отметить усилие всей команды. Мы сражались до конца», – сказал Роналду в интервью World Soccer Mag.

    В данном матче Роналду сделал хет-трик.

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 23:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 16:13

      Португальцы проявили волевые способности, хотя испанцы и доминировали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 16 июня 2018, 03:45

      Ну что есть, то есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 16 июня 2018, 01:30

      Как будет дальше - вопрос !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 16 июня 2018, 00:59

      Крайний гол - шедевр. Вся команда сыграла на НЕГО!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 16 июня 2018, 00:19

      Ты что то путаешь.Команда не играла , ты играл !!! Просто машина ! лучший

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Vladimir93rus 16 июня 2018, 00:24

      Да тяжело ему, играть не кому кроме него, одни пеньки вокруг. На ЧЕ хоть Сантуш помогал, а тут кто рядом играет... кто такие?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 23:52

      Португальцы молодцы! Роналду-гений,сотворивший себя сам.

      3
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