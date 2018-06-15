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Роналду: «Португалия показала, что всегда бьется до конца»

15 июня 2018, 23:33
7

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании (3:3).

«Мы показали, что всегда бьемся до конца. Испания доминировала по владению мячом. Здесь это одна из лучших команд мира, но мы верили до конца.

В первую очередь, нужно отметить усилие всей команды. Мы сражались до конца», – сказал Роналду в интервью World Soccer Mag.

В данном матче Роналду сделал хет-трик.

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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val-berezko
1529095920
Португальцы молодцы! Роналду-гений,сотворивший себя сам.
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Vladimir93rus
1529097566
Ты что то путаешь.Команда не играла , ты играл !!! Просто машина ! лучший
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GoLenaStop
1529099970
Крайний гол - шедевр. Вся команда сыграла на НЕГО!
Ответить
Catastrofa
1529101838
Как будет дальше - вопрос !
Ответить
Ден71
1529109936
Ну что есть, то есть.
Ответить
zigbert
1529154801
Португальцы проявили волевые способности, хотя испанцы и доминировали.
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