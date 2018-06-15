Роналду: «Португалия показала, что всегда бьется до конца»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании (3:3).

«Мы показали, что всегда бьемся до конца. Испания доминировала по владению мячом. Здесь это одна из лучших команд мира, но мы верили до конца.

В первую очередь, нужно отметить усилие всей команды. Мы сражались до конца», – сказал Роналду в интервью World Soccer Mag.

В данном матче Роналду сделал хет-трик.

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу