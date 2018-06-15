Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Можно не выиграть второй матч, проиграть третий и не выйти из группы»

    Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу в матче-открытии ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

    «Хорошо, что выиграли первый матч. Показали хорошую игру, забили много мячей. Так что надо продолжать в том же духе. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать игру, ошибки в обороне.

    Не знаю, был ли Головин лучшим на поле – все хорошо сыграли и были героями. И Черышев, и Головин, и остальные, кто забивал. Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, но это только первая игра, надо продолжать.

    80 тысяч зрителей? В чемпионате России тоже собирается много болельщиков: и в Питере, и на других стадионах, на том же «Спартаке». Волнение в первой игре у всех присутствовало, но, думаю, мы с этим справились.

    Болельщики снова любят сборную? Знаете, можно не выиграть второй матч, проиграть третий и в итоге не выйти из группы. Так что будем надеяться, что все следующие матчи станем проводить так же, как первый. Конечно, выдохнули после первого – все-таки смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось», – сказал Жирков.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2018 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:46

      Сейчас нужно основательно подготовиться к Египту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 15 июня 2018, 13:25

      именно это вы и провернули в 2012 году. Вогнали всех в эйфорию разбив Чехов, а потом бесславно вылетели из группы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 09:32

      "что все следующие матчи станем проводить так же, как первый" - лучше, еще лучше надо и видно что вы это можете, есть компоненты в которых стоит прибавить, тот же контроль мяча, когда это нужно. Ну и Смолову надо расчехляться, а то пока то ли сам переоценивает свои возможности, то ли сборная играет в тот футбол который ему не подходит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 июня 2018, 08:23

      Не можно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 июня 2018, 06:32

      Египет надо обыгрывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 июня 2018, 06:31

      Меньше расчетов, больше игры...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июня 2018, 05:36

      Желательно что бы Египет проиграл Уругваю, так шансы повыше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 15 июня 2018, 04:52

      Жирков: «Можно не выиграть второй матч, проиграть третий и не выйти из группы»
      Так и будет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 15 июня 2018, 04:45

      Молодец вспомнил Евро 2012 ) Делайте выводы! Либо Обыгрывать Египет и по разнице мячей скорее всего выходить дальше , либо ждать матч с Уругваем , который они могут проиграть подарив, не потратив сил, а могут обыграть и поставить крест на продолжении турнира. В любом случае решать нужно самим с Египтом ! Если проиграют Уругваю , то и возможно Ничья устроит , у нас разница мячей , пусть потом забьют Саудовской Аравии 5 )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11