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  • Жирков: «Можно не выиграть второй матч, проиграть третий и не выйти из группы»

Жирков: «Можно не выиграть второй матч, проиграть третий и не выйти из группы»

15 июня 2018, 01:39
9

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу в матче-открытии ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

«Хорошо, что выиграли первый матч. Показали хорошую игру, забили много мячей. Так что надо продолжать в том же духе. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать игру, ошибки в обороне.

Не знаю, был ли Головин лучшим на поле – все хорошо сыграли и были героями. И Черышев, и Головин, и остальные, кто забивал. Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, но это только первая игра, надо продолжать.

80 тысяч зрителей? В чемпионате России тоже собирается много болельщиков: и в Питере, и на других стадионах, на том же «Спартаке». Волнение в первой игре у всех присутствовало, но, думаю, мы с этим справились.

Болельщики снова любят сборную? Знаете, можно не выиграть второй матч, проиграть третий и в итоге не выйти из группы. Так что будем надеяться, что все следующие матчи станем проводить так же, как первый. Конечно, выдохнули после первого – все-таки смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось», – сказал Жирков.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Жирков Юрий
Комментарии (9)
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Тибер
1529027108
Молодец вспомнил Евро 2012 ) Делайте выводы! Либо Обыгрывать Египет и по разнице мячей скорее всего выходить дальше , либо ждать матч с Уругваем , который они могут проиграть подарив, не потратив сил, а могут обыграть и поставить крест на продолжении турнира. В любом случае решать нужно самим с Египтом ! Если проиграют Уругваю , то и возможно Ничья устроит , у нас разница мячей , пусть потом забьют Саудовской Аравии 5 )
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komarinskiy
1529027538
Жирков: «Можно не выиграть второй матч, проиграть третий и не выйти из группы» Так и будет!
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ДСА
1529030176
Желательно что бы Египет проиграл Уругваю, так шансы повыше.
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bolela_16
1529033512
Меньше расчетов, больше игры...
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Ще Гевара
1529033560
Египет надо обыгрывать.
Ответить
Gullit 76
1529040195
Не можно!
Ответить
FanatSerj
1529044363
"что все следующие матчи станем проводить так же, как первый" - лучше, еще лучше надо и видно что вы это можете, есть компоненты в которых стоит прибавить, тот же контроль мяча, когда это нужно. Ну и Смолову надо расчехляться, а то пока то ли сам переоценивает свои возможности, то ли сборная играет в тот футбол который ему не подходит.
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ruverzema29rus
1529058355
именно это вы и провернули в 2012 году. Вогнали всех в эйфорию разбив Чехов, а потом бесславно вылетели из группы
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zigbert
1529135214
Сейчас нужно основательно подготовиться к Египту.
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