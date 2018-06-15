Жирков: «Можно не выиграть второй матч, проиграть третий и не выйти из группы»

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу в матче-открытии ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

«Хорошо, что выиграли первый матч. Показали хорошую игру, забили много мячей. Так что надо продолжать в том же духе. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать игру, ошибки в обороне.

Не знаю, был ли Головин лучшим на поле – все хорошо сыграли и были героями. И Черышев, и Головин, и остальные, кто забивал. Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, но это только первая игра, надо продолжать.

80 тысяч зрителей? В чемпионате России тоже собирается много болельщиков: и в Питере, и на других стадионах, на том же «Спартаке». Волнение в первой игре у всех присутствовало, но, думаю, мы с этим справились.

Болельщики снова любят сборную? Знаете, можно не выиграть второй матч, проиграть третий и в итоге не выйти из группы. Так что будем надеяться, что все следующие матчи станем проводить так же, как первый. Конечно, выдохнули после первого – все-таки смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось», – сказал Жирков.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая