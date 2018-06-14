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    Моуринью: «На месте Черчесова я был бы рад. Ожидания от сборной России невысоки, все готовы к худшему»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился прогнозом о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира.

    «На месте главного тренера сборной России Станислава Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания невысоки, все готовы к худшему. Возможно, сейчас он вместе с игроками готовит страну к моменту гордости за сборную России.

    Они настроены сделать это ради себя и вопреки тем, кто не верит в сборную. Это позитивный момент», — сказал португалец.

    Напомним, турнир начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

    В матче открытия россияне примут команду Саудовской Аравии.

    Источник: RT

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    14.06.2018 16:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 июня 2018, 23:24

      Хосе ну сколько можно?Может пора уйти из футбола...На матчТВ.Там будешь физдеть всякую околесицу...И тИнка-мандинка подарит тебе свои трусишки.гы гы)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 14 июня 2018, 17:44

      У нас так. Вентилятор включен, дерьмо припасено, осталось запустить процесс.

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 июня 2018, 17:12

      золотые слова. мы ничего не понимали, а вот оно Черчесов дурил всех и заставлял игроков играть как бревна...тактика....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 14 июня 2018, 16:55

      Моуриньо мотивирует сб. России лучше Черчесова.

      8
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 июня 2018, 16:44

      ваще писается от счастья!
      Посмотрим что будет после первый 2-х матчей

      1
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