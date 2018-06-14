Моуринью: «На месте Черчесова я был бы рад. Ожидания от сборной России невысоки, все готовы к худшему»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился прогнозом о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира.

«На месте главного тренера сборной России Станислава Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания невысоки, все готовы к худшему. Возможно, сейчас он вместе с игроками готовит страну к моменту гордости за сборную России.

Они настроены сделать это ради себя и вопреки тем, кто не верит в сборную. Это позитивный момент», — сказал португалец.

Напомним, турнир начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

В матче открытия россияне примут команду Саудовской Аравии.