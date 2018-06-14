Воронин: «Россия сильнее Саудовской Аравии, но все будет видно на поле»

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился прогнозом на матч открытия чемпионата мира.

«Настроение очень хорошее. Атмосфера получше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события, и через пару часов наконец-то начнeтся футбольный праздник. В 2006 году не удалось так же прочувствовать атмосферу – мы тогда постоянно находились то в автобусе, то в раздевалке. А сейчас понимаешь, что это такое. Я сейчас был на финале Лиги чемпионов в Киеве, получил массу удовольствия – просто море. Надеюсь, сегодня будет то же самое.



Ожидания от игры? Если по составу, то сборная России, конечно, сильнее, чем Саудовская Аравия. Но всe будет видно на футбольном поле. В первых играх всегда волнительно, так что самое главное – справиться психологически.



Самедов – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы у него всe получилось, ведь это его второй и последний чемпионат мира. Я ему сказал, что есть предчувствие, что он сегодня забьeт гол», — сказал Воронин.

Напомним, матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня. Начало – в 18:00 по московскому времени.