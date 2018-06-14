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    Воронин: «Россия сильнее Саудовской Аравии, но все будет видно на поле»

    Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился прогнозом на матч открытия чемпионата мира.

    «Настроение очень хорошее. Атмосфера получше, чем раньше. Сейчас видно, что все четыре года ждали этого события, и через пару часов наконец-то начнeтся футбольный праздник. В 2006 году не удалось так же прочувствовать атмосферу – мы тогда постоянно находились то в автобусе, то в раздевалке. А сейчас понимаешь, что это такое. Я сейчас был на финале Лиги чемпионов в Киеве, получил массу удовольствия – просто море. Надеюсь, сегодня будет то же самое.

    Ожидания от игры? Если по составу, то сборная России, конечно, сильнее, чем Саудовская Аравия. Но всe будет видно на футбольном поле. В первых играх всегда волнительно, так что самое главное – справиться психологически.

    Самедов – мой родной, близкий человек. Он меня пригласил на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы у него всe получилось, ведь это его второй и последний чемпионат мира. Я ему сказал, что есть предчувствие, что он сегодня забьeт гол», — сказал Воронин.

    Напомним, матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2018 16:23
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