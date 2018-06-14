Следственный комитет опубликовал клип в поддержку сборной России: «Мы разгромим всех фаворитов именитых»

Следственный комитет РФ не остался в стороне от чемпионата мира-2018. Орган выпустил клип в поддержку сборной России, которая в 18:00 по Москве возьмет старт в соревновании.
«Мы не боимся футболистов знаменитых.
Мы разгромим всех фаворитов именитых.
Мы точно знаем, будет матч с победным голом.
Мы верим в сборную России по футболу.
Мы о провале думать даже не хотим.
«Вперeд, Россия» на трибунах мы кричим.
Поднимем в небо над собой мы триколоры.
Играет сборная России по футболу», – гласит припев песни.
Ролик можно посмотреть ниже.
Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную
Источник: YouTube