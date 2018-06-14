Следственный комитет опубликовал клип в поддержку сборной России: «Мы разгромим всех фаворитов именитых»

Следственный комитет РФ не остался в стороне от чемпионата мира-2018. Орган выпустил клип в поддержку сборной России, которая в 18:00 по Москве возьмет старт в соревновании.

«Мы не боимся футболистов знаменитых.

Мы разгромим всех фаворитов именитых.

Мы точно знаем, будет матч с победным голом.

Мы верим в сборную России по футболу.

Мы о провале думать даже не хотим.

«Вперeд, Россия» на трибунах мы кричим.

Поднимем в небо над собой мы триколоры.

Играет сборная России по футболу», – гласит припев песни.

Ролик можно посмотреть ниже.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную