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    Следственный комитет опубликовал клип в поддержку сборной России: «Мы разгромим всех фаворитов именитых»

    Следственный комитет РФ не остался в стороне от чемпионата мира-2018. Орган выпустил клип в поддержку сборной России, которая в 18:00 по Москве возьмет старт в соревновании.

    «Мы не боимся футболистов знаменитых.
    Мы разгромим всех фаворитов именитых.
    Мы точно знаем, будет матч с победным голом.
    Мы верим в сборную России по футболу.
    Мы о провале думать даже не хотим.
    «Вперeд, Россия» на трибунах мы кричим.
    Поднимем в небо над собой мы триколоры.
    Играет сборная России по футболу», – гласит припев песни.

    Ролик можно посмотреть ниже.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: YouTube

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    14.06.2018 12:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 14 июня 2018, 16:20

      опера прямо))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 14 июня 2018, 16:06

      лучше бы молчали эти певуны.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 июня 2018, 16:03

      мда.... а на какие шиши записана песня и снят клип? на народные?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 14 июня 2018, 15:44

      Вот такое определенно пугает. Все-таки была надежда, что в следственные органы есть какой никакой отбор по умственным способностям, а оказывается нет...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 июня 2018, 15:01

      Это похоже на предупреждение...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 июня 2018, 14:15

      Стырили стыренные деньги полковника Захарченко и банкуют.Ну не следствием же им заниматься в самом деле.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 июня 2018, 14:13

      Было победобесие, теперь футболобесие...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 июня 2018, 13:13

      а если не выиграем. то уголовное дело заведем))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июня 2018, 13:00

      половину этих пид...сов, нужно самих брать в разработку - апартаменты в сайберии вам будут к лицу.))))

      13
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