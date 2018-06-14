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  • Следственный комитет опубликовал клип в поддержку сборной России: «Мы разгромим всех фаворитов именитых»

Следственный комитет опубликовал клип в поддержку сборной России: «Мы разгромим всех фаворитов именитых»

14 июня 2018, 12:53
10

Следственный комитет РФ не остался в стороне от чемпионата мира-2018. Орган выпустил клип в поддержку сборной России, которая в 18:00 по Москве возьмет старт в соревновании.

«Мы не боимся футболистов знаменитых.
Мы разгромим всех фаворитов именитых.
Мы точно знаем, будет матч с победным голом.
Мы верим в сборную России по футболу.
Мы о провале думать даже не хотим.
«Вперeд, Россия» на трибунах мы кричим.
Поднимем в небо над собой мы триколоры.
Играет сборная России по футболу», – гласит припев песни.

Ролик можно посмотреть ниже.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1528970431
половину этих пид...сов, нужно самих брать в разработку - апартаменты в сайберии вам будут к лицу.))))
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mihail200606
1528971222
а если не выиграем. то уголовное дело заведем))
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la verdad
1528974823
Было победобесие, теперь футболобесие...
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Патронташ
1528974956
Стырили стыренные деньги полковника Захарченко и банкуют.Ну не следствием же им заниматься в самом деле.
Ответить
mutabor0992
1528977666
Это похоже на предупреждение...
Ответить
Blossiya
1528980265
Вот такое определенно пугает. Все-таки была надежда, что в следственные органы есть какой никакой отбор по умственным способностям, а оказывается нет...
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вместе с ЦСКА
1528981408
мда.... а на какие шиши записана песня и снят клип? на народные?
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TihonAlt
1528981586
лучше бы молчали эти певуны.
Ответить
vashinin
1528982440
опера прямо))
Ответить
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