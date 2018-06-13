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    «Фламенго» намерен этим летом купить Витиньо у ЦСКА

    «Фламенго» намерен приобрести нападающего ЦСКА Витиньо. Бразильцы уже начали работу над осуществлением перехода игрока.

    Армейцы дали понять клубу из Рио-де-Жанейро, что переговоры по трансферу одного из своих ведущих футболистов не будут легкими.

    «Фламенго» уже пытался купить форварда в 2016 году, однако тогда его не устроила сумма в 10 миллионов евро, которую запрашивал ЦСКА. Тем не менее после ухода Винисиуса Жуниора в «Реал» бразильский клуб готов предпринять еще одну попытку заполучить Витиньо.

    Источник: ESPN

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    13.06.2018 18:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 13 июня 2018, 23:49

      ну п*зда, я пониаю если бы там трансферы какие то совершались , а то одного магнусона купили ( не точно) и все , никуя что пол команды уже нет

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июня 2018, 20:44

      Головина покупают, Витиньо тоже. А кому играть-то???

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > orechyn 14 июня 2018, 00:51

      Олонаре ещё есть))

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 июня 2018, 20:33

      готовте бабло

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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 13 июня 2018, 19:52

      Очень сомневаюсь что состоится этот переход, ЦСКА выставит ценник 15-20 лямов а бразильцы больше 10 точно не предложат. Но если все таки договорятся и уйдет вместе с ним Головин куда нибудь, для армейцев настанет ж_па и судьба Динамо т.к. замены им и ушедшим Вернублуму с Натхо просто нет + возможное завершение карьеры троих защитников. Придет Магнусон который в Бристоле больше игрок ротации чем основы, ну и еще максимум один новичок на большее я бы и не расчитывал учитывая финансовые проблемы ЦСКА, остальные дыры будут латать молодежкой. Я как фанат ЦСКА настроен крайне пессимистично.

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2018, 19:49

      ЦСКА вскормил неоперившегося птенца и теперь вправе выдвинуть сколь угодные требования!..

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 19:28

      За Витю бразильцы много не дадут, там другие ценники. Если продадут его и Головина, то будут играть пионэры в середине и в нападении. Надо будет срочно делать покупки, а на флажке можно и ошибиться. Но все держат ситуацию на пульсе в клубе и опрометчивых решений надеюсь не примут.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июня 2018, 19:19

      продайте его и чем быстрее тем лучше и пару других на эти деньги купите

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > giluxa1963 13 июня 2018, 19:22

      Дзюбу купите в нагрузку с Заболотным

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > KLIM777 13 июня 2018, 19:38

      копеек

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > KLIM777 15 июня 2018, 19:48

      какие евро тугрики и то вряд ли

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