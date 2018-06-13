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«Фламенго» намерен этим летом купить Витиньо у ЦСКА

13 июня 2018, 18:57
12

«Фламенго» намерен приобрести нападающего ЦСКА Витиньо. Бразильцы уже начали работу над осуществлением перехода игрока.

Армейцы дали понять клубу из Рио-де-Жанейро, что переговоры по трансферу одного из своих ведущих футболистов не будут легкими.

«Фламенго» уже пытался купить форварда в 2016 году, однако тогда его не устроила сумма в 10 миллионов евро, которую запрашивал ЦСКА. Тем не менее после ухода Винисиуса Жуниора в «Реал» бразильский клуб готов предпринять еще одну попытку заполучить Витиньо.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Фламенго Витиньо
Комментарии (12)
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giluxa1963
1528906749
продайте его и чем быстрее тем лучше и пару других на эти деньги купите
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Рубик Докоян
1528907334
За Витю бразильцы много не дадут, там другие ценники. Если продадут его и Головина, то будут играть пионэры в середине и в нападении. Надо будет срочно делать покупки, а на флажке можно и ошибиться. Но все держат ситуацию на пульсе в клубе и опрометчивых решений надеюсь не примут.
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insider_retro
1528908574
ЦСКА вскормил неоперившегося птенца и теперь вправе выдвинуть сколь угодные требования!..
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Vladislaf
1528908769
Очень сомневаюсь что состоится этот переход, ЦСКА выставит ценник 15-20 лямов а бразильцы больше 10 точно не предложат. Но если все таки договорятся и уйдет вместе с ним Головин куда нибудь, для армейцев настанет ж_па и судьба Динамо т.к. замены им и ушедшим Вернублуму с Натхо просто нет + возможное завершение карьеры троих защитников. Придет Магнусон который в Бристоле больше игрок ротации чем основы, ну и еще максимум один новичок на большее я бы и не расчитывал учитывая финансовые проблемы ЦСКА, остальные дыры будут латать молодежкой. Я как фанат ЦСКА настроен крайне пессимистично.
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swot1205
1528911234
готовте бабло
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Lester84
1528911887
Головина покупают, Витиньо тоже. А кому играть-то???
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Arrow10
1528922981
ну п*зда, я пониаю если бы там трансферы какие то совершались , а то одного магнусона купили ( не точно) и все , никуя что пол команды уже нет
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