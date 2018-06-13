«Фламенго» намерен этим летом купить Витиньо у ЦСКА

«Фламенго» намерен приобрести нападающего ЦСКА Витиньо. Бразильцы уже начали работу над осуществлением перехода игрока.

Армейцы дали понять клубу из Рио-де-Жанейро, что переговоры по трансферу одного из своих ведущих футболистов не будут легкими.

«Фламенго» уже пытался купить форварда в 2016 году, однако тогда его не устроила сумма в 10 миллионов евро, которую запрашивал ЦСКА. Тем не менее после ухода Винисиуса Жуниора в «Реал» бразильский клуб готов предпринять еще одну попытку заполучить Витиньо.