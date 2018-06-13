Патриарх Кирилл – о сборной России: «Остается только надеяться и молиться»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что Россия успешно проведет чемпионат мира. Также священник отметил, что следует помолиться за успешное выступление национальной команды на домашнем турнире.

«Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», – сказал патриарх.

В матче открытия чемпионата мира Россия 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Также соперниками россиян на групповом этапе мундиаля будут Египет (19 июня) и Уругвай (25 июня).