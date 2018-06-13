Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Патриарх Кирилл – о сборной России: «Остается только надеяться и молиться»

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что Россия успешно проведет чемпионат мира. Также священник отметил, что следует помолиться за успешное выступление национальной команды на домашнем турнире.

    «Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», – сказал патриарх.

    В матче открытия чемпионата мира Россия 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Также соперниками россиян на групповом этапе мундиаля будут Египет (19 июня) и Уругвай (25 июня).

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2018 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 июня 2018, 22:28

      Свечи ставятся - бабки валятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 июня 2018, 22:05

      Молилась ли ты на ночь, Дзюбиона ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 21:25

      Лишь бы помогло, тут даже атеисты начнут молится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июня 2018, 21:12

      Представляю Гундяева перед тв с пивасом и чипсами.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июня 2018, 20:49

      Как ни маши кадилом , не бей челом - нашей сборной это не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 13 июня 2018, 20:32

      Даже ему все понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июня 2018, 20:26

      Ну и сами батюшка Гундяев службу за футбольные победы отслужите от души.Брегет только с руки снять не забудьте. А то наверху не так поймут и у Швейцарии попрет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Патронташ 13 июня 2018, 21:02

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 20:02

      ну да, че еще остается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2018, 19:53

      Молитесь, отче и, да воздастся Вам за труды Ваши!..
      Может снизойдёт на хлопцев наших благодать неземная!..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      barka22 13 июня 2018, 19:53

      Надо было "освятить" команду,чтобы все было норм,хотя как там поживает наша тихоокеанская группировка спутников?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11