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  • Патриарх Кирилл – о сборной России: «Остается только надеяться и молиться»

Патриарх Кирилл – о сборной России: «Остается только надеяться и молиться»

13 июня 2018, 18:45
16

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что Россия успешно проведет чемпионат мира. Также священник отметил, что следует помолиться за успешное выступление национальной команды на домашнем турнире.

«Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», – сказал патриарх.

В матче открытия чемпионата мира Россия 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Также соперниками россиян на групповом этапе мундиаля будут Египет (19 июня) и Уругвай (25 июня).

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (16)
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PUZIAKA
1528905081
Слабо анафеме предать, если из группы не выйдут? Вот это было бы красиво.
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absent32
1528906732
хоть один здравомыслящий человек!!!
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Dominator777
1528907875
Да, только надежда и молитва остались...А раньше больше на мастерство надеялись.
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barka22
1528908782
Надо было "освятить" команду,чтобы все было норм,хотя как там поживает наша тихоокеанская группировка спутников?
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insider_retro
1528908804
Молитесь, отче и, да воздастся Вам за труды Ваши!.. Может снизойдёт на хлопцев наших благодать неземная!..
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Патронташ
1528910818
Ну и сами батюшка Гундяев службу за футбольные победы отслужите от души.Брегет только с руки снять не забудьте. А то наверху не так поймут и у Швейцарии попрет.
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андрей андреев
1528913559
Представляю Гундяева перед тв с пивасом и чипсами.
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zigbert
1528914302
Лишь бы помогло, тут даже атеисты начнут молится.
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vick-north-west
1528916741
Молилась ли ты на ночь, Дзюбиона ?
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BlackMurder
1528918117
Свечи ставятся - бабки валятся
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