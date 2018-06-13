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  • Черчесов: «Такое чувство, что полстраны только завтра узнает, что начался чемпионат мира»

Черчесов: «Такое чувство, что полстраны только завтра узнает, что начался чемпионат мира»

13 июня 2018, 15:08
21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил журналисту из Дании, попросившему передать послание российскому народу перед стартом чемпионата мира-2018.

«Вы из Дании, поэтому вам русской души не понять. Говорю вам как есть: у меня такое чувство, что полстраны завтра перед стартовым свистком узнает, что начался чемпионат мира. Мы медленно заряжаем, но быстро едем. Мы докажем своей игрой и тогда нас поддержат. Нужно делами доказывать свою состоятельность.

Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда бывают у нас монологи. Сегодня будет маленький обмен мнениями. Футболист – это актер, надо обмениваться мнениями. Другое дело, когда мы понимаем решения – это указания тренера, их надо выполнять. Потом ужин, с вашего позволения. Тренер тоже бывает человек.

Опыт выступления на чемпионате мира? Это очень волнительный момент, несмотря на то что мне было 29 лет, я очень переживал. И психологически это сыграло плохую шутку конкретно со мной. От психологии многое зависит. Спустя четыре года я могу сказать, что я гораздо спокойнее и готов гораздо лучше.

Почему Россия должна победить завтра? Потому что мы этого хотим», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Garrincha58
1528892422
убрали бы тебя как Лопетеги и никто бы не расстроился
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GoldPlayFIFARus9
1528892757
Господи,что несёт этот наркоман? По всем новостям только и трубят как у нас ЧМ будет проходить,во всех центральных СМИ 24/7, только о футболе речь,на улицу выйди да посмотри
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GoldPlayFIFARus9
1528892806
Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля Чемпионат мира по футболу не начался, но ещё один иностранный болельщик недосчитался наличных. Пробираясь в толпе в центре Петербурга, марокканец лишился почти двухсот тысяч рублей. Как стало известно «Фонтанке», помощи полицейских 35-летний гражданин Марокко попросил в третьем часу дня 12 июня на станции метро «Невский проспект». Он рассказал, что в Северную столицу приехал ради футбола и уже успел посетить Фестиваль болельщиков FIFA на Конюшенной площади. Однако ушёл оттуда с опустевшими карманами. У дома №28 по Невскому проспекту иностранец обнаружил пропажу 2,5 тысячи евро и iPhone 7. Понять разговаривающего на арабском туриста полицейским было не просто, на внятность объяснений мог повлиять и алкоголь. Записи с камер по указанному болельщиком адресу никаких сомнительных личностей рядом с ним не показали. Гость из Марокко – не первый иностранец, с которым за последние дни пришлось искать общий язык петербургской полиции. В субботу, 11 июня, отыскать брендовый рюкзак, а заодно и три тысячи в американской валюте попросила китаянка. Без наличных также остался житель США, а к вечеру того же дня о пропавшем багаже рассказал 25-летний гражданин Египта. Чтобы рассказать о своей проблеме, ему пришлось звать в полицию приятеля – сам он объясниться хотя бы на английском не мог. Как выяснилось, о сумке с билетами болельщики забыли сами, залюбовавшись красотами Петербурга _________________ Сюда ещё с десяток оборзевших таксистов можно приплести и несколько избиений... И так по всей стране. Если честно,то очень стыдно((
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almanev
1528892828
Самоуверенность Черчесова бесит сильнее чем игра сборной.
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Caniggia
1528893592
Высокомерный, самодовольный, упёртый ишак!
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ArReal
1528893997
Позорище - откуда ты взялся на нашу голову в такой момент?!!?!?!?!?!?!?!?
Ответить
Александр52
1528894388
Вот Испанцы - браво им, за 1 день до начала, сменили и правильно, дуракам не место у руля, у нас тоже 1 день остался, пора сегодня принимать решение. Это позорище для страны, что он говорит, сплошной ужас.
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Полная Канистра
1528900851
то ему домой надо то на ужин торопится вечно удирает от всех видно язык плохо подвешен не умеет толком рассуждать
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erma
1528902969
Эх, тренер, хвостом тебя по голове... не знаешь ты свою страну. Да и потом, как правильно заметили ниже, откуда у нечитающего тренера такая информированность?
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OfaZavr
1528904375
а у нас такое чувство что сборная только завтра со стартовым свистком узнает что начался ЧМ))
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