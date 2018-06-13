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    Черчесов: «Такое чувство, что полстраны только завтра узнает, что начался чемпионат мира»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил журналисту из Дании, попросившему передать послание российскому народу перед стартом чемпионата мира-2018.

    «Вы из Дании, поэтому вам русской души не понять. Говорю вам как есть: у меня такое чувство, что полстраны завтра перед стартовым свистком узнает, что начался чемпионат мира. Мы медленно заряжаем, но быстро едем. Мы докажем своей игрой и тогда нас поддержат. Нужно делами доказывать свою состоятельность.

    Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда бывают у нас монологи. Сегодня будет маленький обмен мнениями. Футболист – это актер, надо обмениваться мнениями. Другое дело, когда мы понимаем решения – это указания тренера, их надо выполнять. Потом ужин, с вашего позволения. Тренер тоже бывает человек.

    Опыт выступления на чемпионате мира? Это очень волнительный момент, несмотря на то что мне было 29 лет, я очень переживал. И психологически это сыграло плохую шутку конкретно со мной. От психологии многое зависит. Спустя четыре года я могу сказать, что я гораздо спокойнее и готов гораздо лучше.

    Почему Россия должна победить завтра? Потому что мы этого хотим», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2018 15:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 13 июня 2018, 19:57

      Завтра узнаем. Как так-то- почему сборная России, воспринимается как сборная Черчесова! Мы болеем, переживаем и желаем победы НАШЕЙ сборной, а на его сборную как-то похер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:39

      а у нас такое чувство что сборная только завтра со стартовым свистком узнает что начался ЧМ))

      6
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 18:16

      Эх, тренер, хвостом тебя по голове... не знаешь ты свою страну. Да и потом, как правильно заметили ниже, откуда у нечитающего тренера такая информированность?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 17:40

      то ему домой надо то на ужин торопится вечно удирает от всех видно язык плохо подвешен не умеет толком рассуждать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +41

      wassiok 13 июня 2018, 17:38

      tak on zaftra i na4netsa

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 17:37

      Главная задача для тебя Станислав - мотивировать игроков.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 17:05

      Если он ниче не читает, то откуда у него такое мнение про пол страны? Да и вообще даже если бы читал.. У людей нет надежды на них, сами виноваты в этом. А народ просто будет наслаждаться футболом...

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 17:04

      Как ужасно Стас озвучивает мысли.Игроки его понимают, когда он волнуется?Это же набор слов,похожих на шифрограмму.Вот как шею сломать,-Стас ясно излагает.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 июня 2018, 17:00

      Ахинею несет!!!

      1
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 16:23

      Песню не слышал,,ничего не читает,на на какой хрен России такой малограмотный тренер! Ты нас не пугай,как ты можешь в такую игру играть,как ,-что,где,когда"!
      Что-где продаётся,Где-бабло плохо лежит,Когда-его можно хапнуть,эта ваша игра?

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