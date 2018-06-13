Черчесов: «Такое чувство, что полстраны только завтра узнает, что начался чемпионат мира»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил журналисту из Дании, попросившему передать послание российскому народу перед стартом чемпионата мира-2018.

«Вы из Дании, поэтому вам русской души не понять. Говорю вам как есть: у меня такое чувство, что полстраны завтра перед стартовым свистком узнает, что начался чемпионат мира. Мы медленно заряжаем, но быстро едем. Мы докажем своей игрой и тогда нас поддержат. Нужно делами доказывать свою состоятельность.

Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда бывают у нас монологи. Сегодня будет маленький обмен мнениями. Футболист – это актер, надо обмениваться мнениями. Другое дело, когда мы понимаем решения – это указания тренера, их надо выполнять. Потом ужин, с вашего позволения. Тренер тоже бывает человек.

Опыт выступления на чемпионате мира? Это очень волнительный момент, несмотря на то что мне было 29 лет, я очень переживал. И психологически это сыграло плохую шутку конкретно со мной. От психологии многое зависит. Спустя четыре года я могу сказать, что я гораздо спокойнее и готов гораздо лучше.

Почему Россия должна победить завтра? Потому что мы этого хотим», – сказал Черчесов.