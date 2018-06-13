Гендиректор «Ювентуса»: «Головин? Это больше, чем просто перспектива»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

Ранее сообщалось, что туринцы рассматривают 22-летнего россиянина как возможную замену Миралему Пьяничу в центре поля.

«Головин? Это больше, чем просто перспектива. По Пьяничу никаких предложений мы не получали», – сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что Головин может перейти в «Ювентус» до начала чемпионата мира примерно за 20 миллионов евро.