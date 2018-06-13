Гендиректор «Ювентуса»: «Головин? Это больше, чем просто перспектива»

Головин заинтересовал ещё один клуб из Италии???
Всё будет зависеть от выступления Александра в сборной!
Как он себя проявит и насколько сборная продвинется ВПЕРЁД!
Головин 20 не стоит.
Примерно 7-9 миллионов евро стоит, но если успешно сыграет, то сумма может повыситься до 10-12 не больше!
Уже некоторые команды, ЗАГОДЯ, выстроились в очередь за Головиным, а если Александр удачно сыграет, то очередь растянется от обеда и до забора.
Здесь ещё важна поддержка Александра игроками сборной.
Как они с ним будут взаимодействовать и откликаться на его передачи с выходом на ударную позицию!
Желаем Александру себя проявить и показать всем свой товар ЛИЦОМ!!!
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.
Ранее сообщалось, что туринцы рассматривают 22-летнего россиянина как возможную замену Миралему Пьяничу в центре поля.
«Головин? Это больше, чем просто перспектива. По Пьяничу никаких предложений мы не получали», – сказал Маротта.
Ранее сообщалось, что Головин может перейти в «Ювентус» до начала чемпионата мира примерно за 20 миллионов евро.