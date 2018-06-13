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    Гендиректор «Ювентуса»: «Головин? Это больше, чем просто перспектива»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

    Ранее сообщалось, что туринцы рассматривают 22-летнего россиянина как возможную замену Миралему Пьяничу в центре поля.

    «Головин? Это больше, чем просто перспектива. По Пьяничу никаких предложений мы не получали», – сказал Маротта.

    Ранее сообщалось, что Головин может перейти в «Ювентус» до начала чемпионата мира примерно за 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    13.06.2018 14:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 13 июня 2018, 22:53

      Головин заинтересовал ещё один клуб из Италии???
      Всё будет зависеть от выступления Александра в сборной!
      Как он себя проявит и насколько сборная продвинется ВПЕРЁД!
      Головин 20 не стоит.
      Примерно 7-9 миллионов евро стоит, но если успешно сыграет, то сумма может повыситься до 10-12 не больше!
      Уже некоторые команды, ЗАГОДЯ, выстроились в очередь за Головиным, а если Александр удачно сыграет, то очередь растянется от обеда и до забора.
      Здесь ещё важна поддержка Александра игроками сборной.
      Как они с ним будут взаимодействовать и откликаться на его передачи с выходом на ударную позицию!
      Желаем Александру себя проявить и показать всем свой товар ЛИЦОМ!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2018, 15:22

      они об этом даже и незнают

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 13 июня 2018, 17:10

      Генеральный директор не занимается переговорами по
      покупке игроков, его интересует результат сделки.

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