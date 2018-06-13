Ловчев – Дзюбе: «Вы же играете все последние игры так, что хочется выть»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев ответил форварду сборной России Артему Дзюбе, который считает, что вокруг национальной команды создается негативный фон перед стартом чемпионата мира-2018.

«Дзюба говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде. Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же играете все последние игры так, что хочется выть.

Тут ответ простой. Сыграйте хорошо – и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!» – заявил Ловчев.