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    Ловчев – Дзюбе: «Вы же играете все последние игры так, что хочется выть»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев ответил форварду сборной России Артему Дзюбе, который считает, что вокруг национальной команды создается негативный фон перед стартом чемпионата мира-2018.

    «Дзюба говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде. Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же играете все последние игры так, что хочется выть.

    Тут ответ простой. Сыграйте хорошо – и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!» – заявил Ловчев.

    Источник: Telegram

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    13.06.2018 07:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:42

      полностью согласен, ведь заслужили такое отношение, оно же не на ровном месте у болельщиков образовалось, теперь доказывайте своей игрой и отношением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 июня 2018, 11:24

      Лучше и не скажешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июня 2018, 09:54

      Чётко, быстро и адекватно.
      Ответ более чем солидный.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:19

      Главное ,настрой и полная самоотдача.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 13 июня 2018, 08:50

      Зачем выть? Надо принимать игру нашей сборной, как должное. Они играют, как и ожидалось. И наивно ожидать от них что то лучшее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 13 июня 2018, 08:28

      А мне хочется подарить нашим игрокам костыли, инвалидам они нужны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 08:27

      Ждать и верить! Надежда умирает последней.

      2
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