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  • Ловчев – Дзюбе: «Вы же играете все последние игры так, что хочется выть»

Ловчев – Дзюбе: «Вы же играете все последние игры так, что хочется выть»

13 июня 2018, 07:17
7

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев ответил форварду сборной России Артему Дзюбе, который считает, что вокруг национальной команды создается негативный фон перед стартом чемпионата мира-2018.

«Дзюба говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде. Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же играете все последние игры так, что хочется выть.

Тут ответ простой. Сыграйте хорошо – и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!» – заявил Ловчев.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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val-berezko
1528867644
Ждать и верить! Надежда умирает последней.
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порт
1528867727
А мне хочется подарить нашим игрокам костыли, инвалидам они нужны.
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mamba9090909
1528869008
Зачем выть? Надо принимать игру нашей сборной, как должное. Они играют, как и ожидалось. И наивно ожидать от них что то лучшее.
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zigbert
1528870765
Главное ,настрой и полная самоотдача.
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Мары
1528872862
Чётко, быстро и адекватно. Ответ более чем солидный.
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Урия Гип
1528878273
Лучше и не скажешь.
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OfaZavr
1528882954
полностью согласен, ведь заслужили такое отношение, оно же не на ровном месте у болельщиков образовалось, теперь доказывайте своей игрой и отношением.
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